Bursa Emniyetinde 25 birimde değişiklik
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Bursa Emniyetinde 25 birimde değişiklik

Bursa Emniyetinde 25 birimde değişiklik
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nde 25 rütbeli polisin görev yeri değişti.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nde 25 rütbeli polisin görev yeri değişti. Görevli 8 rütbeli il dışına tayin edilirken, il dışından gelen 5 rütbeli ise görevlerine başladı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nde, atama ve yer değiştirme gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdür Yardımcıları Nadire İnanç Karaca, Orhan Koç ve Hasan Turan ile 5 rütbeli polis daha il dışına tayin oldu. Kente il dışından ise 5 rütbeli polis atandı.

Buna göre mevcut Asayiş Şube Müdürü Erol Turan, Asayiş Şube Müdürlüğü ve merkez ilçelerden sorumlu emniyet müdür yardımcılığına, Narkotik Şube Müdürü Cem Bal ise Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nden sorumlu emniyet müdür yardımcılığına, İbrahim Çağrı Şentürk ise Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde sorumlu emniyet müdür yardımcılığına atandı.

Turan'dan boşalan koltuğa Lütfü Zileli, Narkotik Şube Müdürlüğü koltuğuna ise Volkan Şen getirildi.

Diğer bazı şube ve ilçelerde ise yapılan değişiklikler şöyle:

Hassas Şubesi ile Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne Caner Çiçek, İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü'ne Ömer Baki Yorulmaz, Polisevi Müdürlüğü'ne Ömer Kahraman, Spor Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne Sefer Serdar Çakır, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Selahattin Şerbet, Gürsü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Yusuf Emek, Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Rıza Dinç, Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Nail Dalsar, Bölge Trafik Şube Müdürlüğü'ne Halil İbrahim Yılmaz, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne Mustafa Kılıç, Eğitim Şube Müdürlüğü'ne Nihat Özdemir, Özel Kalem, Silah ve Ruhsat ile Medya Halkla İlişkiler müdürlüklerine ise Ali Osman Aydın tayin edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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