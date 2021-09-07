Bursa Emniyeti'nin acı günü
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Bursa Emniyeti'nin acı günü

Bursa Emniyeti'nin acı günü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da dün gece yaşanan kazada otomobili ile virajı alamayıp ağaca çarpan polis memuru hayatını kaybetti.

Bursa'da dün gece yaşanan kazada otomobili ile virajı alamayıp ağaca çarpan polis memuru hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza dün gece saat 03: 00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Dağyenice yolu üzerinde meydana geldi. Kendisine ait özel otomobili ile Çalı istikametine seyreden Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Bilişim Şube Müdürlüğü Foto Filim kısmında görevli 45 yaşındaki 2 çocuk babası Murat Serdar Ateş; virajı alamayarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken polis memuru Ateş olay yerinde hayatını kaybetti.

Uzun yıllar Bursa Valiliği Basın Protokol Şube'de ve İl Emniyet Müdürlüğü Foto Film Şubelerinde görev yapan Murat Serdar Ateş, Bursa Basını tarafından da çok seviliyordu. Ateş'in cenazesinin bugün ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Demirci Mahallesi Köy Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi. Ateş'in 10 gün sonra 46. yaşını kutlayacağı öğrenildi. - BURSA

Bursa Emniyeti'nin acı günü
Bursa Emniyeti'nin acı günü
Bursa Emniyeti'nin acı günü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Bursa Emniyeti'nin acı günü - Haberler
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