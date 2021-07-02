Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, AA Bursa Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti
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Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, AA Bursa Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti

Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, AA Bursa Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti
Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir - Haberler | Güncel

Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, AA Bursa Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, AA Bursa Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Aslan, ziyarette yaptığı konuşmada, AA'nın yaptığı çalışmaları beğeniyle takip ettiğini söyledi.

AA Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy da AA'nın çalışmaları hakkında bilgi vererek, ziyaretinden dolayı Aslan'a teşekkür etti.

Aksoy, ziyaret sonunda AA'nın hazırladığı "100 Yıllık Türkiye" kitabını Aslan'a hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir

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