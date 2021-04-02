Bursa Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi metro hattının temeli atıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, "Salgın süreci, insanlığın yüzyılda bir karşılaştığı büyük bir problem. Onun için elbette biz, problemleri göreceğiz, talepleri alacağız, aktaracağız. Oralarda vatandaşın, esnafın, tüccarın, üretenin lehine kararlar alınmasına katkıda bulunacağız.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, "Salgın süreci, insanlığın yüzyılda bir karşılaştığı büyük bir problem. Onun için elbette biz, problemleri göreceğiz, talepleri alacağız, aktaracağız. Oralarda vatandaşın, esnafın, tüccarın, üretenin lehine kararlar alınmasına katkıda bulunacağız. Çözümleri birlikte çoğaltacağız, problemleri birlikte azaltacağız." dedi.

Ala, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da katıldığı "Bursa Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi Metro Hattı Temel Atma Töreni'nde, nereye gittiyse birinci mesele olarak vatandaşlarla Bursa'nın ulaşım sorununu konuştuklarını söyledi.

Bursa'nın üreten bir kent olduğunu belirten Ala, "Bursa, 15 milyar dolarları aşan ihracatı, 25 milyar dolarları aşan ticaret hacmi itibarıyla dünyada birçok ülkeyi geride bırakan bir ticari hacme sahip. Bir yerde üretim varsa ulaşım şarttır. Biz de vatandaşlara bu meseleyi çözeceğimize dair sözler verdik." diye konuştu.

Kentin ulaşımla ilgili konularını her seferinde merkezi idareye bildirdiklerini anlatan Ala, "Cumhurbaşkanımız da ne zaman Bursa'ya ilişkin bir sorunu aktarsak mutlaka o an ilgili kişileri, kurumları talimatlandırmıştır." ifadesini kullandı.

Ala, Türkiye'nin G20 ülkeleri arasında pozitif büyüyen, negatif büyümesi olmayan iki ülkeden biri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu kadar büyük sıkıntılar yaşanırken bu başarıyı elde etmede Bursa'nın katkısı çok büyüktür. İhracatını sürekli artıran bir şehir olarak biz de Bursalılarla ne kadar gurur duysak azdır. Bu alanlardaki faaliyetleri yürütürken aynı zamanda pandemi tedbirleri dolayısıyla iş yapan kardeşlerimizin, esnafımızın durumlarının daha da iyiye gidebilmesini sağlamak üzere onlarla da sürekli toplantılar yapıp iş birliği içinde olmaya gayret ediyoruz. Salgın süreci, insanlığın yüzyılda bir karşılaştığı büyük bir problem. Onun için elbette biz, problemleri göreceğiz, talepleri alacağız, aktaracağız. Oralarda vatandaşın, esnafın, tüccarın, üretenin lehine kararlar alınmasına katkıda bulunacağız. Çözümleri birlikte çoğaltacağız, problemleri birlikte azaltacağız.

Bu, birlikte çözüm arama dönemidir. Bütün dünya için böyle. Biz, böyle yaptığımız içindir ki Allah'a şükür, birçok ülke daha aşının birinci fazını bulamazken, bir aşı temin edemezken Türkiye, ikinci aşısını da temin etti. Böyle böyle, adım adım çok daha iyiye götürmeye çalışıyoruz Türkiye'yi."

"Trafiği aksatmadan inşa edebilmek için gerekli tedbirleri geliştirdik"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün de Bursa'nın raylı sistem ağının büyüdüğüne dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Emek-Şehir Hastanesi Hattı Projemizde 6 kilometrelik güzergah, 4 delme, aç-kapa tünel, istasyon ve bir depo sahası bulunuyor. Depo sahası, 140 dönüm arazide kurulu ve 29 set treni bakacak servis, tamir yapacak ve parklayacak özelliğe sahip. Böylelikle tüm Bursa metro filosuna hizmet verecek yeni bir teknik üs kurmuş olacağız. İstasyonlarımızın tümü aç-kapa istasyon biçiminde, 120 metre uzunluğunda platforma sahip ve derinlikleri 16,5-22 metre arasında değişiyor. Proje kapsamında toplam 15 bin metrekare istasyon inşaatı, 1 milyon 700 bin metreküp kazı, 44 bin ton demir imalatı yapacağız ve 700 bin metreküp beton dökeceğiz, 38 bin metre ray montajlayacağız."

İnşaat çalışmaları boyunca vatandaşlara rahatsızlık vermemek için "İnşaat Sürecimizin Optimizasyonu" adında bir çalışma yaptıklarını anlatan Eyigün, "17 metre genişliğe oturan raylı sistem aksını özellikle Mudanya yolu bulvarında trafiği aksatmadan inşa edebilmek için gerekli tedbirleri geliştirdik. 2 çarpı 2 trafik akışını sağlayacak şekilde hızlı bir mobilizasyon ve inşaat yöntemiyle bu işi minimum rahatsızlık vererek hızlıca tamamlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

Vali Yakup Canbolat da Bursa'da 2003 yılından beri kamu kurum ve kuruluşlarınca 2 bin 422 projenin programlandığını, bu projelerin toplam tutarının 20 milyar liraya yakın olduğunu dile getirerek, bu tutarın neredeyse yarısının ulaştırma ve altyapı yatırımları için kullanıldığını belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da ulaşım alanında hazırladıkları "Acil Eylem Planı" doğrultusunda özenli çalışmalar gerçekleştirdiklerini, 6,1 kilometre uzunluğundaki Emek-Şehir Hastanesi Hattı'nın ulaşımda büyük kolaylık sağlayacağını kaydetti.

Daha sonra hattın temeli atıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz