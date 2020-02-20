: Bursa el açması kol böreği ile unesco somut olmayan miraslar listesine adaylık başvurusu yapacak

20.02.2020 15:24 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:29

El açması kol böreği ile UNESCO somut olmayan miraslar listesine adaylık başvurusu yapacak

BURSA'da ünlü börekçi Hasan Acar, el açması kol böreği ile UNESCO somut olmayan miraslar listesine adaylık başvurusu yapacağını açıkladı. Konu ile ilgili basın açıklaması yapan İkizler Börek sahibi Hasan Acar, "Baklavamıza sahip çıkamadık. 'Yunanlılar baklava bizim' dedi. İnşallah böreğimize sahip olacağız" dedi.

Daha önce dünyanın en uzun kol böreğini yaparak Guiness rekoru kıran Bursa firması İkizler Börek, şimdi de el açması kol böreğini UNESCO somut olmayan miraslar listesine girmesi için kolları sıvadı. Nisan ayında düzenlenecek börek festivalinin ardından UNESCO'ya resmi başvuru yapılacak. Türkiye'nin baklava gibi bir çok değerini tescillemediği için dünyaya kendi değeri olarak tanıtamadığını ifade eden İkizler Börek sahibi Hasan Acar, kol böreğinin UNESCO somut olmayan miraslar listesine adaylığıyla Türk milletine özgü bir yiyecek olarak tanınacağını söyledi.

UNESCO somut olmayan miraslar listesine el açması böreğini Bursa'dan sokmak istediklerini ifade eden Acar, 'Şimdiye kadar Türkiye'den 17 tane listeye dahil olan ürün var. Böreğimizi 18. olarak listeye sokmak istiyoruz. Baklavamıza sahip çıkamadık. 'Yunanlılar baklava bizim' dedi. İnşallah böreğimize sahip olacağız. Çalışmamızı başlattık. 1,5 yıldır UNESCO Derneği ve İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümü ile çalışıyoruz. Nisan ayının ilk haftasında festival havasında güzel bir şölen yapmak istiyoruz. Tophane'den Kozahan'a kadar kortej yürüyüşü yapacağız. Kozahan'da börekler açıp dağıtacağız. Festival havasında bunu gerçekleştirip dosyamızı resmi olarak sunacağız. 2. Murat döneminde saraylarda sünnetlerde börek yapıp dağıtıldığını biliyoruz. Binlerce yıldır börek bizim topraklarımızda yapılıyor. Umarım UNESCO'ya kazandırmış oluruz" dedi.

Türkiye'den 18 tane kültürel mirasın UNESCO'da yer aldığını belirten Bursa Unesco Derneği Başkanı İlker Özaslan da, 'Türkiye'nin somut miras listesinde 78 tane aday adayı var. Bursa'dan da İznik ilçesi bu listede yer alıyor. Türkiye'den UNESCO'da somut olmayan kültürel listede 17 miras ve 111 aday var. Biz de 112'nci adayımız olan böreği listeye sokmak istiyoruz. Bursa kol böreği tarihinin saraydan gelmesi ve el emeği olmasının çok büyük anlamı var. Bunu başarırsak kentimize katkısı büyük olacak" diye konuştu.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan da böreğin böyle bir şekilde tescillenmesinin büyük anlam ifade ettiğini belirterek İkizler Börek sahibi Hasan Acar'a bir plaket takdim etti.

Bu arada günün anlam ve önemine atıfta bulunmak için açılan böreklerden de UNESCO yazıldı.

Kaynak: DHA

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