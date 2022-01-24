Bursa'dan İstanbul'a gidecek araçlara izin verilmeyecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'dan İstanbul'a gidecek araçlara izin verilmeyecek

Bursa'dan İstanbul'a gidecek araçlara izin verilmeyecek
Demirören Haber Ajansı / Muammer İrtem - Haberler | Güncel

BURSA Valisi Yakup Canbolat, İstanbul'daki yoğun kar yağışı nedeniyle Bursa'dan İstanbul'a gidecek araçların geçişine izin verilmeyeceğini duyurdu.

BURSA Valisi Yakup Canbolat, İstanbul'daki yoğun kar yağışı nedeniyle Bursa'dan İstanbul'a gidecek araçların geçişine izin verilmeyeceğini duyurdu.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " İstanbul'da devam eden yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana gelmiştir. Bu nedenle Bursa'dan İstanbul istikametine gidecek araçlara ikinci bir duyuruya kadar izin verilmeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.


Demirören Haber Ajansı / Muammer İrtem - Son Dakika Haberleri

İstanbul, Bursa, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title