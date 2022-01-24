Bursa'dan İstanbul'a gidecek araçlara izin verilmeyecek

BURSA Valisi Yakup Canbolat, İstanbul'daki yoğun kar yağışı nedeniyle Bursa'dan İstanbul'a gidecek araçların geçişine izin verilmeyeceğini duyurdu.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " İstanbul'da devam eden yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana gelmiştir. Bu nedenle Bursa'dan İstanbul istikametine gidecek araçlara ikinci bir duyuruya kadar izin verilmeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.