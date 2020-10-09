Bursa'daki meslek lisesinde öğrenciler "Endüstri 4.0" donanımıyla yetişecek

Bursa'da faaliyet gösteren Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrencilerin "Endüstri 4.0" olarak bilinen 4. Sanayi Devrimi'ne hazırlanması amacıyla atölye oluşturuldu.

Bursa'da faaliyet gösteren Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrencilerin "Endüstri 4.0" olarak bilinen 4. Sanayi Devrimi'ne hazırlanması amacıyla atölye oluşturuldu.

Atölye, Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) "Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı" kapsamında, Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinin (BOSİAD) destekleriyle kuruldu. Atölyenin 1 milyon 200 bin liralık maliyetinin 825 bin lirasını BEBKA, kalanı da BOSİAD üyeleri karşıladı.

Endüstri 4.0'a uygun ekipmanlarla donatılan atölyede öğrencilerin yanı sıra Bursa'da görev yapan meslek lisesi öğretmenleri ile organize sanayi bölgelerinde çalışan işçiler eğitim alabilecek.

Okul Müdürü Ömer Pınarlı, AA muhabirine, Endüstri 4.0 Atölyesi Projesi'nin birçok çalışma arasından kabul edildiğini söyledi.

Maliyetin kamu kaynaklarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarınca karşılanmasının önemli olduğunu belirten Pınarlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hedefimiz sadece okulumuz öğrencilerine değil, başta BOSİAD olmak üzere iş birliği yürüttüğümüz diğer firmalara, onların çalışanlarına da mesleki eğitim vermek. Organize Sanayi Bölgesini, Endüstri 4.0'a hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Süreç devam ediyor, artık sonlara doğru yaklaşıyoruz. Yavaş yavaş eğitimlere de başlayacağız. Kendimizi pandemi sonrasına hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Bir anlamda Endüstri 4.0'ın altyapısını sağlayan, artık makinelerin birbiriyle haberleştiği, yapay zekanın gündeme geldiği altyapıyı hazırlamaya çalışıyoruz."

Pınarlı, öncelikle atölyede okuldan 6 öğretmenin eğitim alacağını bildirdi.

Daha sonra otomasyonla ilişkili olan makine, elektrik-elektronik gibi alanlardaki öğretmenlere de eğitim verileceğini dile getiren Pınarlı, "Öncelikle otomasyon bölümündeki öğrenciler buradan faydalanacak ama diğer öğrenciler de kendi alanlarında derslerde burayı kullanacak. Proje kapsamında bölgemizdeki öğretmenlere de eğitim vereceğiz." dedi.

"Mezun olunca katma değer üretecekler"

BOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Çağan da Endüstri 4.0'a adapte olup okulu bitirecek öğrencilerin katma değer üreteceğini, bunu Organize Sanayi Bölgesi adına önemli gördüklerini anlattı.

Şirketleri dünya ile rekabet edecek hale getirmek için meslek liseli gençlerin yetişmesi, son teknolojileri kullanması, katma değerli, optimum süreç maliyetleri ile üretebilmesi için destek verdiklerine değinen Çağan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz istiyoruz ki fabrikalar, yetişmiş, iyi eğitim almış, Endüstri 4.0'a adapte olmuş çocuklara biraz daha fazla başlangıç maaşı versinler, çocuklar doğal olarak okudukları dalın dışında bir iş yapacaklarına sanayideki şirketlerde çalışmayı seçsinler. Amacımız, meslek lisesinden çıkan çocukları endüstrinin ihtiyaçlarına hazır hale getirmek. Milli Eğitim Bakanlığı ile bir protokol imzaladık. Sorumluluk sahamızdaki meslek liselerine destekler veriyoruz. Çocuklara farklı bakış açıları kazandırmak, duygusal zekalarını geliştirmek, rol modelleri getirip eğitimler aldırıyoruz."

Projeye maddi destek sağladıklarını ifade eden Çağan, BEBKA'nın kendileri için motive edici bir unsur olduğunu dile getirdi.

Artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, otonom robotlar...

Eğitimleri verecek olan lisenin Endüstriyel Otomasyon Alan Şefi Coşkun Sabuncu ise Almanya'da daha önce bir eğitim kapsamında Endüstri 4.0'ı tanıma imkanı bulduğunu, eğitim kurumlarının müfredatlarını da incelediklerini ve bunun projelerinin çıkış noktası olduğunu belirtti.

Projeyi yürütme safhasında olduklarını kaydeden Sabuncu, şu ifadeleri kullandı:

"İlk önce öğrencilerimize eğitim vereceğiz. Daha sonra bölgemizde bulunan işletmelerin teknik elemanlarına da bunun farkındalık eğitimlerini vermek istiyoruz. Endüstri 4.0'da sistem üzerindeki iş elemanlarının hepsinin internete bağlı olabilmesi önemli. Uzaktan kontrol edilerek çalıştırabilmesi esası da ön plana çıkıyor. Artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, otonom robotlar, big data ve benzeri işlerin müfredatlarını yazarak eğitimleri başlatmayı planlıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir