6 asırlık handa develi koza mezadı

Bursa'da 2021 yılını 'Hanlar Bölgesi ve İpek Yılı' ilan eden Bursa Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi bölgenin tanıtım çalışmalarına hız verdi.

Bursa'da 2021 yılını 'Hanlar Bölgesi ve İpek Yılı' ilan eden Bursa Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi bölgenin tanıtım çalışmalarına hız verdi.

Daha önce "Bursa'nın Hanları Hikaye Yarışması", 9-12 Yaş Çocuk Yazarlık Atölyesi ile "Çocukların Kaleminden Bursa'nın Hanları" kitabı hazırlanması, yine bu değerlere has Ulusal Bursa Fotoğrafçılar Maratonu'na imza atan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Bursalıları zamanda yolculuğa çıkardı. Program, Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen kortej yürüyüşü ile başladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, İl Kültür Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan'ın da katıldığı kortej, mehter marşlarıyla coşkulu bir hal aldı. Dev bir ipek böceği maketinin de yer aldığı kortej de en büyük ilgiyi ise koza mezadına deve, eşek ve atlardan oluşan kervanla gelen tüccar çekti.

Koza mezadı

Yaklaşık 6 asır önce 2. Bayezid tarafından yaptırılan ve Osmanlı döneminde ipek ticaretinin merkezi olan Koza Han, tarihi koza mezadına ev sahipliği yaptı. Yaklaşık 6 asırlık hanın kapısından deve, eşek ve atlarıyla giren tüccar, o dönemin kıyafetlerini giyen tiyatrocular ve mezadın canlandırması, vatandaşları asırlar öncesine götürdü. Yaş ve kuru koza fiyatlarının ilan edilmesinin ardından mezat başlarken, vatandaşlara geleneğe uygun olarak koza şekeri ikram edildi. Başkan Aktaş da töreni izleyen vatandaşlara koza şekeri dağıttı.

Şed kuşanma merasimi yapıldı

Etkinlikler kapsamında Ertuğrul Bey Meydanı'nda da ahilik geleneğinin önemli bir parçası olan ve ustalıktan kalfalığa geçişte yapılan 'Şed kuşanma' töreni yapıldı. Töreni vatandaşlar da büyük bir ilgiyle izlerken, etkinlik alanındaki kozadan ipek üretimi ve kozadan hediyelik eşya yapımı atölyeleri de büyük ilgi gördü.

"Altının etrafını açıyoruz"

Törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tarih başkenti Bursa'nın her köşesinin tarihi eserlerle dolu olduğunu ancak UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde de yer alan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin ise bu anlamda tam bir altın olduğunu söyledi. Altının saklanmaması, aksine etrafının açılması gerektiğini ifade eden Başkan Aktaş, "Cumhurbaşkanımız ile Çevre Şehircilik Bakanımızın da bilgisi dahilinde yıkımlara başladık ve devam ediyoruz. Bu bölgede sadece kamulaştırmalara 200 milyon lira harcanacak. Buraya güzel bir meydan kazandırılacak. Görsel çirkinliklerin hepsi kalkacak. Gerek Osmangazi Belediyemizin gerekse Büyükşehir Belediyesi olarak bizim hanlar bazında farklı çalışmalarımız olacak. Tek arzumuz bu bölgenin daha çok bilinmesi ve tanınması. Buraya daha fazla turist gelmesi, esnafımızın daha çok kazanması demek. Bölge esnafına destek olma adına gayret gösteriyoruz. Evet son yıllarda AVM'ler Grosmarketler var ama unutmayın onlar ayakta kalmak için sürekli yapı değiştiriyor. Oysa bizim hanlarımız ilk günkü ihtişamıyla dimdik ayakta. Hanlar Bölgesi ve İpek Yılımız Bursa'mıza, esnafımıza hayırlı olsun" diye konuştu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da Bursa'nın tarihi kimliğini gelecek kuşaklara taşımak adına önemli çalışmalar yaptıklarını hatırlatarak, özellikle Hisar Bölgesi'nde çalışmalarda önemli bir mesafe aldıklarını kaydetti. Hisar Bölgesi'nde arkeopark kazılarının bu yıl içinde biteceğini ifade eden Dündar, Hisar Bölgesi'nde kamulaştırmalara da 19 milyon TL harcadıklarını kaydetti.

Bursa Milletvekili Atilla Ödünç ise Bursa denince akla ilk Uludağ, Ulucami, çarşı ve hanlar bölgesinin geldiğini hatırlattı.

Koza Han'da Prof. Dr. Cafer Çiftçi'nin hanlar bölgesi ve ipek üzerine söyleşiyle devam eden etkinlikler, 1 Eylül'de Ertuğrul Bey Meydanı'nda gün boyu sergi ve atölye çalışmaları, oryantiring, 7 Eylül'de Eski ipek Han'da Dr. Öğr. Ü. Doğan Yavaş, 14 Eylül'de Fidan Han'da Prof. Dr. Necmi Gürsakal ve 15 Eylül'de Emir Han'da yapılacak Nevzat Çalıkuşu söyleşileri ve 20 Ekim'de TKM'de yapılacak Hanlar Bölgesi ve İpek yılı konulu panelle devam edecek.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı