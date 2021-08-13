Bursa'da yolcu otobüslerine sıkı denetim
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Bursa'da yolcu otobüslerine sıkı denetim

Bursa'da yolcu otobüslerine sıkı denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da, son günlerde yaşanan otobüs kazaları nedeniyle polis ekipleri, otobüs terminali girişinde şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yönelik denetim yaptı.

Bursa'da, son günlerde yaşanan otobüs kazaları nedeniyle polis ekipleri, otobüs terminali girişinde şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yönelik denetim yaptı.

Son günlerde meydana gelen otobüs kazalarının önlenmesine yönelik Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, yolcu otobüslerini durdurup denetim yaptı. Polis, otobüslerin takometre, evraklar ve lastiklerini kontrol etti. Ayrıca yolculara emniyet kemeri takmaları konusunda ve yolculuk sırasında denetlemelerini, olumsuzluk anında 112'yi arayarak polise ihbarda bulunmaları konusunda uyarılarda bulundu. Bursa Emniyet Müdürlüğü, otobüslere yönelik denetimlerin devam edeceğini belirtti. - BURSA

Bursa'da yolcu otobüslerine sıkı denetim
Bursa'da yolcu otobüslerine sıkı denetim
Bursa'da yolcu otobüslerine sıkı denetim
Bursa'da yolcu otobüslerine sıkı denetim
Bursa'da yolcu otobüslerine sıkı denetim
Bursa'da yolcu otobüslerine sıkı denetim
Bursa'da yolcu otobüslerine sıkı denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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