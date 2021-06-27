Her şey birdenbire oldu! Yeni satın alınan park halindeki sıfır otomobil küle döndü
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Her şey birdenbire oldu! Yeni satın alınan park halindeki sıfır otomobil küle döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da sahibinin yeni aldığı ve evinin garajında park halinde bulunan sıfır kilometredeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebeple yanarak küle döndü. Polis ekipleri, yangına ilişkin soruşturma başlattı.

Merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre, sahibinin yeni satın aldığı sıfır kilometredeki otomobil, garajda park halindeyken bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı.

Bursa'da yeni aldığı otomobil küle döndü

KÜLE DÖNDÜ

Çevredekilerin itfaiye ekiplerine bilgi vermesiyle olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sebebiyle sıfır alınan otomobil küle döndü. Polis ekipleri, yangına ilişkin soruşturma başlattı.

Bursa'da yeni aldığı otomobil küle döndü
Her şey birdenbire oldu! Yeni satın alınan park halindeki sıfır otomobil küle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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