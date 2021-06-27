Her şey birdenbire oldu! Yeni satın alınan park halindeki sıfır otomobil küle döndü

Bursa'da sahibinin yeni aldığı ve evinin garajında park halinde bulunan sıfır kilometredeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebeple yanarak küle döndü. Polis ekipleri, yangına ilişkin soruşturma başlattı.