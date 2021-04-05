Bursa'da taşan dere sele neden oldu! Ağaçlar yerinden söküldü, tarlalar sular altında kaldı

Bursa'da dün sabaha karşı başlayan yoğun yağışlar İnegöl ilçesi başta olmak üzere pek çok yerde sele neden oldu. Taşan dere yatağı ağaçları yerinden sökerken, yer yer toprak kaymaları meydana geldi. Tarlalarında da sular altında kalması üzerine ekipler harekete geçti. Taşan dereyi endişeli gözlerle izleyen vatandaşlar "Uzun yıllardır böyle bir yağış görmedik" ifadelerinde bulundu.