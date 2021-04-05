Bursa'da taşan dere sele neden oldu! Ağaçlar yerinden söküldü, tarlalar sular altında kaldı
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Bursa'da taşan dere sele neden oldu! Ağaçlar yerinden söküldü, tarlalar sular altında kaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'da dün sabaha karşı başlayan yoğun yağışlar İnegöl ilçesi başta olmak üzere pek çok yerde sele neden oldu. Taşan dere yatağı ağaçları yerinden sökerken, yer yer toprak kaymaları meydana geldi. Tarlalarında da sular altında kalması üzerine ekipler harekete geçti. Taşan dereyi endişeli gözlerle izleyen vatandaşlar "Uzun yıllardır böyle bir yağış görmedik" ifadelerinde bulundu.

İnegöl ilçesinin Cerrah Mahallesi'nde dağlardaki karların erimesi ve dün sabaha karşı başlayan yağışlar dereleri taşma noktasına getirdi. Sel suları dere yatağındaki ağaçları sökerken, yer yer patika yollarda toprak kaymaları meydana geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri (BUSKİ) ekipleri, yüksek debili akan derede çalışmalara başladı. Bölgede yaşayanlar derenin taşma riskine karşı uyarıldı.

KÖPRÜ YIKILDI

Şiddetli yağış nedeniyle Yıldırım, İnegöl, Kestel, Yenişehir ve Osmangazi'deki dere ve sulama kanalları, taşma noktasına geldi. Kestel'de bulunan Gölbaşı Göleti yolundaki köprü, akıntı nedeniyle yıkıldı. Derekızık mevkisinde de dere yatağındaki ağaç, devrildi. İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde ise derenin taşması sonucu tarlalar, sular altında kaldı. Belediye ekipleri, bölgede olumsuzluk yaşanmaması için çalışma başlattı.

Bursa'da taşan dere sele neden oldu! Ağaçlar yerinden söküldü, tarlalar sular altında kaldı

MUHTEMEL FELAKETE KARŞI TEDBİR ALINDI

Herhangi can ve mal kaybı yaşanmazken, vatandaşlar büyük bir gürültü ile akan dereleri endişeli gözlerle izledi. İnegöl Belediyesi ekipleri de yaşanabilecek muhtemel felaketlere karşı tedbir aldı.

Bursa'da taşan dere sele neden oldu! Ağaçlar yerinden söküldü, tarlalar sular altında kaldı

"UZUN YILLARDIR BÖYLE YAĞIŞ GÖRMEDİK"

Mahalle sakinleri, uzun yıllardır böyle bir yağış görmediklerini ifade ederek, "Uzun yıllardır derelerimizden bu kadar su akmadı. Dün sabaha karşı başlayan yağışla birlikte dağlardaki kar sularının erimesi buna sebep oldu" diye konuştu.

İşte taşan dereden görüntüler:



Bursa'da taşan dere sele neden oldu! Ağaçlar yerinden söküldü, tarlalar sular altında kaldı
Bursa'da taşan dere sele neden oldu! Ağaçlar yerinden söküldü, tarlalar sular altında kaldı
Bursa'da taşan dere sele neden oldu! Ağaçlar yerinden söküldü, tarlalar sular altında kaldı
Bursa'da taşan dere sele neden oldu! Ağaçlar yerinden söküldü, tarlalar sular altında kaldı
Bursa'da taşan dere sele neden oldu! Ağaçlar yerinden söküldü, tarlalar sular altında kaldı
Bursa'da taşan dere sele neden oldu! Ağaçlar yerinden söküldü, tarlalar sular altında kaldı
Bursa'da taşan dere sele neden oldu! Ağaçlar yerinden söküldü, tarlalar sular altında kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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