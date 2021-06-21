Bursa'da uyuşturucu ticareti yapan akrabalardan 2'si tutuklandı
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Bursa'da uyuşturucu ticareti yapan akrabalardan 2'si tutuklandı

Bursa'da uyuşturucu ticareti yapan akrabalardan 2'si tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Gökhan Özhan - Haberler | Güncel

BURSA'da, polis operasyonuyla uyuşturucu sattığı belirlenen 4 akraba, yakalandı.

BURSA'da, polis operasyonuyla uyuşturucu sattığı belirlenen 4 akraba, yakalandı. Şüphelilerden 2'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mustafakemalpaşa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Akraba olan Gönül A. (25) Cengiz A. (29) Gülsen A. (45) ve Telat A.'nın (49) uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine hareket geçti. 4 kişiyi takibe alan polis, uyuşturucu sattıklarını tespit etti. Savcılıktan alınan izinle şüphelilerin ev ve iş yerlerine operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan aramada 690 gram bonzai, uyuşturucu satışından elde edilen 6 bin 950 TL ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. Gülsen A. ile Telat A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Gönül A. ve Cengiz A. da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 


Bursa'da uyuşturucu ticareti yapan akrabalardan 2'si tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan Özhan

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