Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
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Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Yavuz Gerçekçi - Haberler | Güncel

Bursa'nın Mudanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

Güzelyalı Siteler Mahallesi Bursa Asfaltı Caddesi'nde sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla devriye görevini yürüten İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, F.Ö'nün kullandığı aracı durdurdu.

Sürücünün üzerinde ve araçta yapılan aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu, hassas terazi, tabanca ile suçtan elde edildiği belirlenen 6 bin 370 lira bulundu.

Gözaltına alınan sürücünün ifadeleri doğrultusunda çalışma başlatan Narkotik Suçlarla Grup Amirliği ekipleri, Mütareke Mahallesi'nde bir evde çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi. Bu evde bulunan İ.Ç, M.A.K. ve K.C. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapma" suçundan tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Gerçekçi

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