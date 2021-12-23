Bursa'da tırla çarpışan otomobildeki 1 kişi yaralandı
AA / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, tır ile çarpışan otomobildeki yolcu yaralandı.
İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, tır ile çarpışan otomobildeki yolcu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bursa- Ankara kara yolu Rehber Kavşağı mevkisinde, Hakkı Alkan'ın kullandığı 01 DGH 36 plakalı tır ile aynı istikamette giden Okan Karagöz (34) idaresindeki 10 AAZ 904 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobilde bulunan Eren Taş (24) yaralandı.
Diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıyı İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.