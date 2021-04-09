Bursa'da sürücüsü "dur" ihtarına uymayan otomobil dereye uçtu
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Bursa'da sürücüsü "dur" ihtarına uymayan otomobil dereye uçtu

Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç - Haberler | Güncel
Bursa'da sürücüsü 'dur' ihtarına uymayan otomobil dereye uçtu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, sürücüsü polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan otomobil dereye uçtu.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, sürücüsü polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan otomobil dereye uçtu.

Ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında durumundan şüphelendikleri 16 FL 322 plakalı otomobili Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde durdurmak istedi.

Sürücüsü, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil ile ekipler arasında yaklaşık yarım saatlik kovalamaca yaşandı.

Murat Hüdavendigar Bulvarı'nda hızını artırarak kaçmaya çalışan sürücü, otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yeşillik alana ardından demirleri kırıp dereye uçtu.

Kazanın ardından otomobilde bulunan 2 kişi olay yerinden kaçarken, araç sürücüsü Mehmet Atilla A. ve yanında bulunan Mesut K. itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Mehmet Atilla A. ve Mesut K, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ekipler, kaçan 2 şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç

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