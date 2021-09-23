Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan - Haberler | Güncel
Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

BURSA'da, geçen yıl Aralık ayında, sahte içkiden zehirlenip hastaneye kaldırılan Mehmet İncili (51), Sümer Çam (51), İrfan Çivi (39), Mehmet Süpürgeci (62), Kenan Çetinkaya (56), Ufuk Gezercan ve Mümin Ayyıldız (41), yaşamlarını yitirdi.

BURSA'da, geçen yıl Aralık ayında, sahte içkiden zehirlenip hastaneye kaldırılan Mehmet İncili (51), Sümer Çam (51), İrfan Çivi (39), Mehmet Süpürgeci (62), Kenan Çetinkaya (56), Ufuk Gezercan ve Mümin Ayyıldız (41), yaşamlarını yitirdi. Aynı içkiden kullandığı için komaya giren Fatih Demir Yağız (50) ise yoğun bakımda tedavi altına alındı. Hayati tehlikeyi atlatamayan Fatih Demir Yağız, doktorların müdahalesine rağmen dün yaşamını yitirdi. Toplam 8 kişinin öldüğü sahçe içki olayında, gözaltına alınan 6 kişinin yargılaması devam ediyor.

Bursa'da geçen yıl Aralık ayında alkol aldıktan sonra fenalaşan 17 kişi, Çekirge Devlet Hastanesi, Bursa Şehir Hastanesi ve İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedavi altına alındı. Zehirlenenlerden, Mehmet İncili, Sümer Çam, İrfan Çivi, Mehmet Süpürgeci, Kenan Çetinkaya, Ufuk Gezercan ve Mümin Ayyıldız yaşamlarını yitirirken, durumu ağır olan Fatih Demir Yağız ise yoğun bakıma alındı. Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam eden Fatih Demir Yağız, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün yaşamını yitirdi. Geçimini erkek kuaförlüğü yaparak kazanan evli ve 2 çocuk babası Yağız, aynı gün, Merkez Osmangazi İlçesi Armutköy'de, ikindide kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Fatih Demir Yağız'ın yaşamını yitirmesiyle, sahte içki olayında ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.Bu arada, sattıkları sahte içki  ile birden fazla kişinin ölümüne neden oldukları iddiasıyla, haklarında, ölümüne neden oldukları her bir kişi için, "Olası  Kasıtla ölüme Sebebiyet Vermek" suçlarından dava açılan 6 sanığın yargılanmaları, Bursa 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.

-


Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Muharrem İnce Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Müge Anlı Gülşen Cansu Dere
Spor Abdullah Avcı Nihat Özdemir Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 11:37:15. #1.17#