Bursa'da Sağlık Hizmetleri

Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesinde, "Tam Otomatik Kemoterapi Hazırlama Ünitesi" açıldı.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, hastanede düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, sağlığın her şeyin başında geldiğini söyledi.



Önceden yabancı ülkelerin sağlık hizmetlerinden bahsedilirken şu an Türkiye'nin hizmetlerinin de öne çıktığını belirten Altepe, "Geçmiş yıllarda ambulans sıkıntıları çekildi. Şu anda ambulans helikopterlerimiz, uçaklarımız var." dedi.



Bursa Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Rüstem Aşkın, hayırseverler aracılığıyla yeni binalar ve hastaneler inşa edilmesi gerektiğini vurguladı.



İş adamı Celal Sönmez de babası Ali Osman Sönmez'in yaptığı bağıştan dolayı gurur duyduğunu, kendisinin de çocuklarına eğitim ve sağlık alanında yatırım yapmalarını vasiyet ettiğini dile getirdi.



Konuşmaların ardından protokol üyeler ile Bursa İl Sağlık Müdürü Özcan Akan, AK Parti Bursa Milletvekili Zekeriya Birkan, hastane başhekimi Oktay Çelik ve çalışanlar, yeni üniteyi gezdi.



Ünitede, kanser ilaçları hazırlanırken ilaç hazırlama işlemine sağlık personelinin doğrudan müdahalesi olmadığından çalışanlar, kanser ilaçlarına maruz kalmayacak.



İlaçların kapalı ortamda hazırlanması ve aynı flakonda birden fazla hastaya kullanılmasıyla ilaç tasarrufu sağlanacak.