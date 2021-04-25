Bursa'da ramazan davulcusundan mahalleliye resital
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursa'da ramazan davulcusundan mahalleliye resital

Bursa'da ramazan davulcusundan mahalleliye resital
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'nın Kestel ilçesinde ramazan ayında mahallede çaldığı davul eşliğinde ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un şarkılarını seslendiren Ramazan davulcusu Mehmet Coşkun'u mahalle sakinleri heyecanla bekliyor.

Bursa'nın Kestel ilçesinde ramazan ayında mahallede çaldığı davul eşliğinde ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un şarkılarını seslendiren Ramazan davulcusu Mehmet Coşkun'u mahalle sakinleri heyecanla bekliyor. Mahalle sakinleri evlerinin balkonuna çıkıp dinledikleri Coşkun'a alkışlayarak destek oluyorlar.

İlçede, ramazan ayında davulla sahura kaldırma geleneğini yaşatılırken, sokak arasında davul çalıp sanatçı Bülent Ersoy'a ait şarkıları seslendiren genç, herkesin beğenisini topladı. Mahalledeki vatandaşlar davulcunun yollarını balkonlara çıkarak bekliyor.

Kendine özgü bir tarzıyla adeta mini bir Bülent Ersoy konseri veren davulcuyu her gece dinlemek isteyen vatandaşlar, saat 24.00'ten itibaren balkonlara çıkarak gelmesini bekliyor.

Söylediği şarkıları ilgiyle dinleyen mahalle sakinleri Coşkun'un davul eşliğindeki sokak resitalini kayda alıyorlar.

Küçük yaşlarda davul çalmaya başladığını söyleyen Mehmet Coşkun, "6 yaşında ağabeylerimi izlerken onları dinleyerek öğrendim davul çalmayı. 9 yaşımda mani söylemeye başladım ve halen devam ediyorum. Korona virüs insanları eve kapattığı için biz de böyle bir şey yapıp insanları eğlendirmek istedik. Bizden istek parça isteyenler de oluyor onları da kırmayıp seslendirmeye çalışıyoruz. İnsanların tepkisi çok güzel oldu başka mahalleler kendi sokaklarında çalmam için istekte bulunuyor, bu da beni mutlu ediyor. Geçen sene devlet destekli olduğu için bahşiş toplamadık. Bahşişler camlardan ve balkonlardan atılarak toplanacak. Biz de bu sene bahşişleri temassız toplayacağız" dedi. - BURSA

Bursa'da ramazan davulcusundan mahalleliye resital
Bursa'da ramazan davulcusundan mahalleliye resital
Bursa'da ramazan davulcusundan mahalleliye resital
Bursa'da ramazan davulcusundan mahalleliye resital
Bursa'da ramazan davulcusundan mahalleliye resital
Bursa'da ramazan davulcusundan mahalleliye resital
Bursa'da ramazan davulcusundan mahalleliye resital

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sokakta yakalanan gencin 'turistim' yalanını ekipler bozdu
Sokakta yakalanan gencin 'turistim' yalanını ekipler bozdu
Köy meydanında muhabbet eden erkekler jandarmayı görünce böyle kaçıştı
Köy meydanında muhabbet eden erkekler jandarmayı görünce böyle kaçıştı
Film gibi hikaye! Hafızası silinen kızına her şeyi yeniden öğretti
Film gibi hikaye! Hafızası silinen kızına her şeyi yeniden öğretti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Derya Yanık Ruhsar Pekcan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Ebru Şallı Ebru Gündeş Farah Zeynep Abdullah
Spor Muslera Yılmaz Vural Fırat Aydınus Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Soykırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bursa'da ramazan davulcusundan mahalleliye resital - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 12:45:30. #1.14#

title