Bursa'da polis ekipleri kaçak kına gecesine baskın düzenledi
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Bursa'da polis ekipleri kaçak kına gecesine baskın düzenledi

Bursa'da polis ekipleri, kına gecesi yapıldığı ihbarı aldıkları salona baskın düzenledi. 15 kişiye 27 bin liraya yakın ceza kesilirken maske kuralına uymayan bir kadın ekiplere direndi annesi ise gazetecilere saldırdı.

09.09.2020 07:03 | Son Güncelleme: 09.09.2020 07:44

Bursa'da polis ekiplerince korona tedbirlerine uyulmadığı ihbarı yapılan kına gecesine düzenlenen baskında 15 kişiye toplam 25 bin 650 TL ceza kesildi. Maske kuralına uymayan kadın ekiplere saatlerce direndi, annesi ise gazetecilere saldırdı.

Nilüfer Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, merkez Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi'ndeki bir salonda kına gecesi düzenlendiği ve korona virüs tedbirlerine uyulmadığı yönünde ihbar aldı. Korona virüs vakalarını önlemek amacıyla çalışmalarını sürdüren ekipler, ihbar üzerine harekete geçti. Düğün salonunda incelemelerde bulunan ekipler, Covid-19 tedbirlerine uyulmadığını tespit etti.

KIZI EKİPLERE ZORLUK ÇIKARDI, ANNESİ GAZETECİLERE SALDIRDI

Salonda maske takmadığı tespit edilerek ceza işlemleri uygulaması için kimliğini istenen Bilge A. isimli kadın ekiplere saatlerce zorluk çıkartırken, annesi ise gazetecilere saldırdı. Gazetecilere saldıran kadının, "Çek çek güzel çıkıyor muyum" demesi dikkat çekti.

Baskında korona virüs tedbirlerine uymadan kınaya katılan 11 kişiye 22 bin 500 TL ceza kesildi. Ayrıca damat H.Ş., gelin M.Y., organizatör ve salon sahibine ise 3 bin 150 TL ceza işlemi uygulandı.

Bursa'da polis ekipleri kaçak kına gecesine baskın düzenledi
Bursa'da polis ekipleri kaçak kına gecesine baskın düzenledi
Bursa'da polis ekipleri kaçak kına gecesine baskın düzenledi
Haber Yorumları (19)
MURAT: İş miilet vekillerine gelince birşey yok cumhur başkanıda takmıyor bu ne ayrımcılık olmaz bu kadarda adaletiniz batsın
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ENTERESAN: İHBAR EDEN DAMADIN ESKİ SEVGİLİSİ DEĞİLSE HİÇ BİRŞEY BİLMİYORUM. . . HAYİN KADINNN
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AFYONLU: Akp li millet vekilinin düğününe 1500kişi çağırıldı neden 1TL bile ceza yazılmadı?Hepsine tek tek ceza yazılıp milletvekilliğinden atılması lazım cimere şikayette bulunacağız
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