Bursa'da meydana gelen heyelan nedeniyle bazı evler boşaltılıyor

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde heyelan nedeniyle bazı evler tahliye ediliyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde heyelan nedeniyle bazı evler tahliye ediliyor.

Kentte birkaç gündür etkili olan yoğun sağanak ve kar yağışının ardından Osmangazi ilçesi Kavaklı Mahallesi Kazım Baykal Caddesi'nde heyelan meydana geldi.

Bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Toprak kayması nedeniyle bitişik nizam 6 katlı 3 apartmanda tahliye işlemi başlatıldı.

Araç ve yaya trafiğine kapatılan bölgede risk altında bulunan diğer apartmanların da boşaltılması için çalışma yapılıyor.

Bu arada heyelan nedeniyle binaların arka bahçelerindeki istinat duvarının çöktüğü, toprak yığınlarının apartmanların 3. katına kadar girdiği görüldü.

Arama kurtarma ekiplerinin de çalışma yürüttüğü bölgede, binaların çökme riskine karşı park halindeki araçlar çekiciler aracılığıyla kaldırılıyor.

"Bomba patladı sandım"

Tahliye edilen bir apartmanın sakinlerinden Selma Bolamat, AA muhabirine, mantı yaptığı sırada heyelanın meydana geldiğini anlattı.

Heyelan sırasında evin sokağa bakan kısmında bulunduğunu belirten Bolamat, "Arkada olsam gitmiştim. Büyük bir gürültü oldu. Bomba patladı sandım. Evim birinci kattaydı. 'Ne oldu' diye bağırdım. Duvarın yıkıldığını söylediler. Evimizin arkasında kayalar vardı, onlar inmiş. Evin arka odalarının kapıları bile açılmıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler