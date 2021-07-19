Bursa'da maskeyi öyle bir yerinden çıkarttı ki görenler şaşkına döndü
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Bursa'da maskeyi öyle bir yerinden çıkarttı ki görenler şaşkına döndü

Bursa'da maskeyi öyle bir yerinden çıkarttı ki görenler şaşkına döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da bir kişi maskesiz girdiği markette uyarılınca çorabından çıkarttığı maskesini takarak alışverişine devam etti.

Bursa'da bir kişi maskesiz girdiği markette uyarılınca çorabından çıkarttığı maskesini takarak alışverişine devam etti. Herkesi güldüren anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Gürsu ilçesinde bulunan bir süper markette meydana geldi.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, maskesiz içeri giren bir kişi uyarılınca çorabından çıkarttığı maskeyi ağzına takarak yoluna devam etti. O anları görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. - BURSA

Bursa'da maskeyi öyle bir yerinden çıkarttı ki görenler şaşkına döndü
Bursa'da maskeyi öyle bir yerinden çıkarttı ki görenler şaşkına döndü
Bursa'da maskeyi öyle bir yerinden çıkarttı ki görenler şaşkına döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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