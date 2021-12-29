Bursa'da kaybolan alzaymır hastası için arama çalışması başlatıldı - Haberler
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Bursa'da kaybolan alzaymır hastası için arama çalışması başlatıldı

Bursa'da kaybolan alzaymır hastası için arama çalışması başlatıldı
AA / Osman Sak - Haberler | Güncel

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra geri dönmeyen alzaymır hastası için arama çalışması başlatıldı.

BURSA (AA) - Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra geri dönmeyen alzaymır hastası için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, kırsal Osmanlar Mahallesi'nde yaşayan Yakup Oruç (70) dün öğle saatlerinde evinden ayrıldı. Oruç'un geri dönmemesi üzerine ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

AFAD ve jandarma ekipleri, alzaymır hastası olduğu belirtilen adamı bulmak için çalışma başlattı.

Yakup Oruç'un bir dönem Osmanlar Mahallesi'nde muhtarlık yaptığı öğrenildi.

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AA / Osman Sak - Son Dakika Haberleri

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