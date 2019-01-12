Bursa'da, Karı-kocayı Darp Ettiği İddia Edilen Şoför Konuştu

Bursa'da, karı-kocayı darp ettiği iddia edilen şoför konuştu

Bursa'da, durakta inmek isteyen ancak düğmeye basmadıkları için tartıştığı yolculardan Alev Güleç'e (68) tokat atıp eşi Hüseyin Güleç'in (73) de burnunu kırdığı iddia edilen özel halk otobüsü şoförü İbrahim Kabul konuştu. Kabul, 'Otobüs şoförü dövmek moda oldu. Bizim tek sahibimiz Allah. Kimse yanımızda durmuyor. Ben kimseye vurmadım' dedi.

Olay, geçtiğimiz gün, merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Kabul yönetimindeki 16 M 00103 plakalı özel halk otobüsünde seyahat eden yolcular, Atatürk Caddesi üzerindeki otobüs durağında inmek istedi. İddiaya göre, inecek yolcular düğmeyesine basmadı. Bu nedenle sürücü ile yolcular Hüseyin ve Alev Güleç arasında sözlü tartışma yaşandı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Hakkında çıkan iddialar üzerine konuşan İbrahim Kabul, yaşanan olayları reddetti. Kabul, 'Yolcunun biri arka koltuklardan kapıyı aç diye bağırıyor. Bu sırada camiden sela sesi geliyor. Cam ve ön kapı açık. İnsanlık hali duymadım. Diğer yolcular beni uyardı. Ben de kapıyı açtım ve yolcu küfür ederek gitti. Daha sonra başka bir yolcu bana arkadan 'ne dır dır yapıyorsun lan p"k' diye küfür etti. 'Sen kimsin' Ben senin hanımını mı sattım da bana o küfrü ediyorsun? dedim. Bu sırada hanımı kakarak çantayla bana saldırdı. Bu kadar yolcunun, kadının, çocuğun içinde söylenecek küfür mü o. Ağzımdan tek bir kelime çıkmadı. Sonra yolcular beni sakinleştirmek için otobüsten dışarıya çıkardı. Bu karı koca içeride kaldı. Sonra dışarıya çıktılar. Arkadan bana vurmaya başladılar. Ben de istem dışı kolumu etrafa savurdum. Burnunun kırılması mümkün değil. Onlar benden şikayetçi olmuş. Ben de darp raporu alıp şikayetçi oldum. Çevredeki otobüs şoförleri kavga etmek için değil ayırmak için geldi. Kavga etmek için gelseler zaten onlar orada ölürdü? dedi.

'ŞOFÖR DÖVMEK MODA OLDU'

Otobüs şoförü dövmenin son zamanlarda moda haline geldiğini belirten Kabul, 'Son zamanlarda televizyonlarda ne izliyorsak biri çıkıp onu yapıyor. Biz sabah saat 05.00'da uyanıp vatandaşa hizmet veriyoruz. Yeri geliyor tuvalete gidemiyor yemek yiyemiyoruz. Şoförün sahibi sadece Allah. Şoföre herkes düşman. Kooperatif başkanlarından tutun da derneklere, belediye başkanlarına kadar herkes oy için otobüs şoförlerini eziyor. Bana iftira atanlar Allahlarından bulsunlar. O bana küfür edince ben de ona küfür ettim. Olay bundan ibaret' dedi.

Kaynak: DHA