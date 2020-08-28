Bursa'da kamyonun çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü, bir çocuk yaralandı
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Bursa'da kamyonun çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü, bir çocuk yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, kamyonun çarptığı motosikletteki iki kişi öldü, bir çocuk yaralandı.

Bursa'da kamyonun çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü, bir çocuk yaralandı
28.08.2020 21:25 | Son Güncelleme: 28.08.2020 21:25

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, kamyonun çarptığı motosikletteki iki kişi öldü, bir çocuk yaralandı.

A.A'nın kullandığı 16 UAU 87 plakalı hafriyat kamyonu Bursa-Ankara kara yolu Kültürpark metro istasyonu yakınında İbrahim Yılmaz (38) yönetimindeki 16 ACE 003 plakalı motosiklete çarptı.

Devrilen motosikletin sürücüsü ile eşi Saniye Yılmaz (37) kaza yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Saliha Yılmaz'ın (9) hayati fonksiyonları durdu.

Hastanedeki uzun uğraşlar sonucu hayata döndürülen çocuk, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Kaçtığı iddia edilen kamyon sürücüsü, kazayı gören sürücüler tarafından bir süre takip edilip durdurularak polise teslim edildi.

Gözaltına alınan sürücünün kazayı fark etmediğini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, tutuklandı.

Kaynak: AA

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