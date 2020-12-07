Son dakika: Yaşlı kadın ölüme böyle yürüdü
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Son dakika: Yaşlı kadın ölüme böyle yürüdü

07.12.2020 17:01 | Son Güncelleme: 07.12.2020 18:16

Bir son dakika haberine göre Yaşlı kadın ölüme böyle yürüdü Karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı kadının kamyonun altında kalma anı güvenlik kamerasına yansıdı Bursa'nın Gürsu ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken kamyonun çarptığı 69 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Yaşlı kadın ölüme böyle yürüdü

Karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı kadının kamyonun altında kalma anı güvenlik kamerasına yansıdı

BURSA - Bursa'nın Gürsu ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken kamyonun çarptığı 69 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Yaşlı kadının kamyonun altında kalma anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. 35'lik yol diye bilinen yolun karşısına geçmeye çalışan 69 yaşındaki Hatime Öztürk'e, Zeki I. idaresindeki 16 ER 540 plakalı kamyon çarptı. Yaşlı kadın çarpmanın etkisiyle olay yerinde can verdi. Vatandaşların bildirmesiyle olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Hatime Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı kadının cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü Zeki I., polis ekiplerince gözaltına alındı. Hatime Öztürk'ün fenalık krizi geçiren yakınlarına 112 ekipleri müdahale etti.

Yaşlı kadının kamyonun altın kalma anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde yaşlı kadının kamyonun hemen önünden yolun karşısına geçmek istediği bu sırada hareket eden kamyon sürücünün farketmeyip yaşlı kadının üzerinden geçtiği görüldü.

(AK-MŞ-İHS)

Son dakika: Yaşlı kadın ölüme böyle yürüdü
Son dakika: Yaşlı kadın ölüme böyle yürüdü
Son dakika: Yaşlı kadın ölüme böyle yürüdü
Son dakika: Yaşlı kadın ölüme böyle yürüdü
Son dakika: Yaşlı kadın ölüme böyle yürüdü
Son dakika: Yaşlı kadın ölüme böyle yürüdü
Son dakika: Yaşlı kadın ölüme böyle yürüdü
Son dakika: Yaşlı kadın ölüme böyle yürüdü
Son dakika: Yaşlı kadın ölüme böyle yürüdü
Son dakika: Yaşlı kadın ölüme böyle yürüdü
Son dakika: Yaşlı kadın ölüme böyle yürüdü
Son dakika: Yaşlı kadın ölüme böyle yürüdü
Son dakika: Yaşlı kadın ölüme böyle yürüdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ KAMUR

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