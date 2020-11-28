Son dakika... Kaçak avcılar jandarmaya avlandı
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Son dakika... Kaçak avcılar jandarmaya avlandı

28.11.2020 12:07 | Son Güncelleme: 28.11.2020 12:45

Son dakika habere göre Kaçak avcılar jandarmaya avlandı Bursa'da Uluabat Gölü civarında kaçak avlanan bir kişi 11 adet yeşilbaş ördek ve av malzemeleri ile yakalandı.

Kaçak avcılar jandarmaya avlandı

BURSA - Bursa'da Uluabat Gölü civarında kaçak avlanan bir kişi 11 adet yeşilbaş ördek ve av malzemeleri ile yakalandı. Şahsın malzemeleri ile avladığı canlı ördeklere el konulurken, 13 bin 249 lira idari para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uluabat Gölünde son zamanlarda kaçak avcıların bulunduğuna yönelik ihbarlar ile operasyonlarını sıklaştırdı. Nilüfer Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ve Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Av Koruma ve Kontrol ekipleriyle birlikte Karaoğlan Mahallesi Mustafakemalpaşa Çayı Dereağzı Mevkisi'nde göl içerisinde sazlık alanda yapılan kontrolde kıyıdan 20 metre açıkta üzeri saz ve kamışlarla kamufule edilmiş bir güme ve gümenin önünde tahta ve demirlere ayaklarından iple bağlanmış mühre olarak kullanılan canlı 11 adet yeşilbaş ördek tespit edildi.

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Gümenin içinde iki av tüfeği ve bir adet ses cihazı ele geçirildi. Yapılan araştırmada tüfeklerden birinin ruhsat sahibinin E.C. isimli kişi olduğu diğerinin ise ruhsatsız olduğu belirlendi.

Ele geçirilen malzemeler olay yerinde Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince muhafaza altına alınarak E.C. İsimli şahsa 13 bin 249 lira idari para cezası uygulandı. Jandarma ekipleri denetimlerin artarak devam edeceğini açıkladılar.

Son dakika... Kaçak avcılar jandarmaya avlandı
Son dakika... Kaçak avcılar jandarmaya avlandı
Son dakika... Kaçak avcılar jandarmaya avlandı
Son dakika... Kaçak avcılar jandarmaya avlandı
Son dakika... Kaçak avcılar jandarmaya avlandı
Son dakika... Kaçak avcılar jandarmaya avlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BARIŞ YALIM

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