Bursa'da İlköğretim Haftası kutlandı

Bursa'da, İlköğretim Haftası dolayısıyla törenler düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, beraberindeki idareci ve öğretmenlerle Heykel'deki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Hasan Öztimur 75. Yıl İlkokulunda devam eden kutlama törenine, Bursa Valisi Yakup Canbolat, İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fethi Yıldız, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, siyasi partilerinin ve eğitim sendikalarının temsilcileri ile veli, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Vali Canbolat, törende yaptığı konuşmada, Valilik olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen pek çok proje ve çalışmanın Bursa'da en üst düzeyde karşılık bulmasını için gerekli çalışmaları hassasiyetle ve titizlikle yürüttüklerini bildirdi.

Bursa'daki okullarda 591 bin 683 öğrencinin ders başı yaptığını belirten Canbolat, şunları kaydetti:

"Genç ve dinamik nüfusumuzun, daha iyi ortamlarda ve daha iyi imkanlar içinde eğitim almaları için devletimizin yatırımları ve hayırseverlerimizin de katkılarıyla gerek ilimizde gerekse ülkemizin tamamında yeni okul ve dersliklerin yapımı devam etmektedir. Bursa genelinde 39 bin 406 öğretmenimizle 1916 okulumuzda 23 bin 897 dersliğimizle eğitim öğretime başladık. Ayrıca ilk ve ortaöğretim kurumlarımızın tamamında ücretsiz ders kitabı dağıtımlarını da tamamladık. Değerli velilerimizden ricamız, bu süreçte daima Valiliğimizle, Milli Eğitim Müdürlüğümüzle, okul idarelerimizle ve öğretmenlerimizle diyalog ve iş birliği halinde olmanızdır. Özellikle devletimizin aldığı koronavirüs tedbirlerine tam olarak uyma hususunda öncelikle velilerimizin yavrularına örnek olarak yardımcı olmaları en büyük beklentimizdir."

İl Milli Eğitim Müdürü Gür de görevinin ilk gününde 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı İlköğretim Haftası kutlama programında yer almaktan duyduğum memnuniyeti dile getirdi.

Yüz yüze eğitime başladıkları ve öğrencilere kavuştukları için büyük heyecan yaşadıklarını vurgulayan Gür, "Öğretmen ve idarecilerimizin de desteğiyle hep birlikte yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Öğrencilerimizi yetiştirirken bizlere her zaman destek olan yüz yüze eğitime verdikleri desteklerle sürekli iş birliği içinde olduğumuz değerli velilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından, öğrencileri tarafından şiirler okundu ve gösteriler yapıldı.

Daha sonra Canbolat, Gür ve davetliler sınıfları ziyaret etti.