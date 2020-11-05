Bursa'da iki öğretmen okul önünde darbedildi
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Bursa'da iki öğretmen okul önünde darbedildi

05.11.2020 16:33 | Son Güncelleme: 05.11.2020 16:36
Bursa'da iki öğretmen okul önünde darbedildi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iki öğretmen, bir öğrencinin yakını olduğu ileri sürülen kişilerce darbedildi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iki öğretmen, bir öğrencinin yakını olduğu ileri sürülen kişilerce darbedildi.

İddiaya göre, sınıf öğretmeni A.B. (36), öğrencisinin babası B.E. ve bu kişinin bir yakını tarafından okul önünde henüz belirlenemeyen nedenle saldırıya uğradı.

Olayda sınıf öğretmeni A.B. ile saldırıyı engellemeye çalışan mesai arkadaşı B.G. yaralandı.

Yaralanan öğretmenler darp raporu alarak söz konusu iki kişiden şikayetçi oldu.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Bazı eğitim sendikalarının temsilcileri ile okul aile birliği üyeleri, okul bahçesinde bir araya gelerek saldırıyı kınadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Öztürk

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