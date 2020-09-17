80 bin üniversitelinin yaşadığı bölgede uyuşturucu fabrikası kurmuşlar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

80 bin üniversitelinin yaşadığı bölgede uyuşturucu fabrikası kurmuşlar

Bursa'da 80 bin öğrencinin ikamet ettiği Görükle yerleşkesinde fabrika binasına yapılan baskında 430 kök Hint keneviri ele geçirildi.

17.09.2020 09:09 | Son Güncelleme: 17.09.2020 09:58

Bursa'da narkotik polisi tarafından bir fabrika binasına gece yarısı yapılan operasyonda 430 kök Hint keneviri ele geçirildi. Drone destekli nefes kesen operasyonda kapıları kırarak içeriye giren polisler, fabrika yerine havalandırma boruları, vantilatörler ve ultraviole ışıklarla donatılmış dev kenevir serası ile karşılaştı.

BÖLGEDE 800 BİN ÖĞRENCİ İKAMET EDİYOR

Nilüfer ilçesine bağlı yaklaşık 80 bin öğrencinin ikamet ettiği Görükle yerleşkesinde bazı şahısların yasadışı yollarla kenevir bitkisi yetiştirip öğrencilere satma hazırlığı içerisinde olduklarını tespit eden Bursa İl Eminiyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri şahısların Hint keneviri yetiştirdikleri iddia edilen fabrikaya gece yarısı baskın yaptı.

ÇİFTLİK KURMUŞLAR

Drone ile havadan da destek verilen operasyonda gecenin karanliginda fabrika binasının bulunduğu bölgeye gelen ekipler, kapıları kırıp içeriye girdiklerinde fabrika yerine her odası kenevir serasına çevrilmiş dev uyuşturucu çiftliği ile karşılaştı.

HAVALANDIRMA BORULARI ÖZEL DİZAYN EDİLMİŞ

Özel dizayn edilmiş havalandırma boruları, çalışır haldeki vantilatörler ve ultraviole ışıklarla donatılmış sera odalarda yapılan aramalarda 430 kök Hint keneviri, 1 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait bir adet şarjör ve uyuşturucu madde yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Olayla ilgili Bursa'daki operasyonda bir kişi gözaltına alınırken 2 farklı ilde de şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların yapıldığı tahkikatın devam ettiği bildirildi.

İşte operasyondan kareler;

80 bin üniversitelinin yaşadığı bölgede uyuşturucu fabrikası kurmuşlar
80 bin üniversitelinin yaşadığı bölgede uyuşturucu fabrikası kurmuşlar
80 bin üniversitelinin yaşadığı bölgede uyuşturucu fabrikası kurmuşlar
80 bin üniversitelinin yaşadığı bölgede uyuşturucu fabrikası kurmuşlar
80 bin üniversitelinin yaşadığı bölgede uyuşturucu fabrikası kurmuşlar
80 bin üniversitelinin yaşadığı bölgede uyuşturucu fabrikası kurmuşlar

Kaynak: AA

Haber Yorumları (2)
ÇUKUR: Siz daha izletin çukur gibi dizileri, mafyada olur herkes, uyuşturucu da üretir herkes. . . .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ERKİN: Ottur gunahi yoktur diyen cahiller cogunlukta kullaniyorlar bunu. Alkol gunah diyor ottan birsey olmaz yobaz.
Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Halife Hafter Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Erol Mütercimler
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Demet Akalın Aytaç Ağırlar
Spor Falcao Tamer Tuna Erol Bulut Fatih Terim Rıza Çalımbay
Daha Fazla Erkek Karar Bursa Meriç
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 80 bin üniversitelinin yaşadığı bölgede uyuşturucu fabrikası kurmuşlar - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.9.2020 10:32:10. #1.14#
title