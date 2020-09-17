80 bin üniversitelinin yaşadığı bölgede uyuşturucu fabrikası kurmuşlar Bursa'da 80 bin öğrencinin ikamet ettiği Görükle yerleşkesinde fabrika binasına yapılan baskında 430 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Bursa'da narkotik polisi tarafından bir fabrika binasına gece yarısı yapılan operasyonda 430 kök Hint keneviri ele geçirildi. Drone destekli nefes kesen operasyonda kapıları kırarak içeriye giren polisler, fabrika yerine havalandırma boruları, vantilatörler ve ultraviole ışıklarla donatılmış dev kenevir serası ile karşılaştı.

BÖLGEDE 800 BİN ÖĞRENCİ İKAMET EDİYOR

Nilüfer ilçesine bağlı yaklaşık 80 bin öğrencinin ikamet ettiği Görükle yerleşkesinde bazı şahısların yasadışı yollarla kenevir bitkisi yetiştirip öğrencilere satma hazırlığı içerisinde olduklarını tespit eden Bursa İl Eminiyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri şahısların Hint keneviri yetiştirdikleri iddia edilen fabrikaya gece yarısı baskın yaptı.

ÇİFTLİK KURMUŞLAR

Drone ile havadan da destek verilen operasyonda gecenin karanliginda fabrika binasının bulunduğu bölgeye gelen ekipler, kapıları kırıp içeriye girdiklerinde fabrika yerine her odası kenevir serasına çevrilmiş dev uyuşturucu çiftliği ile karşılaştı.

HAVALANDIRMA BORULARI ÖZEL DİZAYN EDİLMİŞ

Özel dizayn edilmiş havalandırma boruları, çalışır haldeki vantilatörler ve ultraviole ışıklarla donatılmış sera odalarda yapılan aramalarda 430 kök Hint keneviri, 1 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait bir adet şarjör ve uyuşturucu madde yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Olayla ilgili Bursa'daki operasyonda bir kişi gözaltına alınırken 2 farklı ilde de şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların yapıldığı tahkikatın devam ettiği bildirildi.

İşte operasyondan kareler;

Kaynak: AA