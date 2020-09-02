Bursa'da hasadı süren 'birton' eriği ihracatı başladı
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Bursa'da hasadı süren 'birton' eriği ihracatı başladı

Bursa'da hasadı süren 'birton' eriği ihracatı başladıBURSA'nın İnegöl ilçesinde 'birton' adı verilen erik hasadına başlandı.

02.09.2020 13:36 | Son Güncelleme: 02.09.2020 13:43

Bursa'da hasadı süren 'birton' eriği ihracatı başladı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 'birton' adı verilen erik hasadına başlandı. 3 bin dönüm alanda 10 bin ton rekolteye ulaşan ürün, komşu ülkelere ihraç ediliyor.

İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, Şehitler Mahallesi'nde hasadı yapılan erik bahçesinde incelemelerde bulundu. İnegöl'ün tarım yönünden zengin bir ilçe olduğunu kaydeden Başkan Çelik, geçtiğimiz gün Irak'a TIR'larla erik gönderdiklerini söyledi. Ürünün iç ve dış piyasaya verildiğini kaydeden Başkan Çelik, Yaklaşık 10 bin ton üretim yapılmakta. İnegöl'ün batı kısımlarında birton eriğinin üretimi yapılıyor, hasadı da devam ediyor. Fiyatı da 2 TL civarında. Çiftçimizle bundan para kazanmaya uğraşıyoruz zor şartlar altında. Arap ülkeleri bunu seviyor. Irak ve komşu ülkelerine buradan gönderiyoruz. Avrupa'ya da gidiyor talep gelmesi halinde her yere ihracatını yapıyoruz dedi.

Üretici Arif Çınar da, 'Erikten memnunuz. Fiyat açısından erik çok bereketli bir meyve ağacı, yani 10 yaşında 150 kilolara tekabül eden bir verim oluyor. Ağaç başı bu verimlerden memnunuz, bu sene fiyatlardan da memnunuz. Diğer meyvelerden de memnunuz. Bu sene sıkıntısız bir sezon geçiriyoruz ifadelerini kullandı.

Bursa'da hasadı süren 'birton' eriği ihracatı başladı

Kaynak: DHA

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