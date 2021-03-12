Bursa'da freni boşalan tır, önünde seyreden araçları biçti: 3 ölü, 21 yaralı

Bursa'nın Kestel ilçesi Barakfakih mevkiinde freni boşalan tırın, önünde seyreden araçlara çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 9'u ağır 21 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edilirken kaza anı kameralara yansıdı.

Bursa-Ankara kara yolunun Kestel ilçesi mevkisinde meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Barakfakih mevkisinde freni arızalanan tır, yolun karşı şeridine geçerek çok sayıda araca çarptı. Feci kazada ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğü, 9'u ağır olmak üzere 21 kişinin de yaralandığı bildirildi.

TIR GÜÇLÜKLE DURABİLDİ

Onlarca aracı önüne katan tır, yaklaşık 50 metre sonra durabildi. Diğer araçların da hızla gelmesiyle anayol, savaş alanına döndü. Dehşetin yaşandığı olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

VALİ CANPOLAT: TIR 15-20 ARACI EZDİ

Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine, ilk belirlemelere göre freni boşalan tırın 15-20 aracı ezdiğini belirterek, "Bölgede yaralılar var. AFAD ve itfaiye ekipleri bölgede. Durum netleşince gerekli açıklamaları yapacağız." dedi.

Öte yandan feci kazanın yaşandığı otoyol, drone ile havadan görüntülendi.

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen ve Başsavcı Vekili Hasan Yalçın da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Olayın ardından Başsavcılıkça başlatılan kazayla ilgili soruşturma kapsamında, hafif yaralanan tır sürücüsü, tedavisinin ardından Kestel İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdürüldüğü, tırın bağlı olduğu şirket yöneticisinin de ifadesine başvurulabileceği, olayda ihmalinin bulunup bulunmadığının araştırılacağı bildirildi.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Bursa- Ankara karayolunu 4 saate yakın kapatan kazada kazada hayatını kaybeden 3 kişinin Basri Gümüş, Ahmet Ömeroğlu ve Semih Ural olduğu belirlendi.