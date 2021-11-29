Bursa'da fırtına; uçan çatı tramvay durağındaki tellere takıldı, uçak iniş yapamadı

TRABZON (DHA) - BURSA'da 3 gündür devam eden ve hızı saatte 75 kilometreye kadar ulaşan rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Kentin birçok noktasında ağaçlar devrildi, çatılar uçtu. Osmangazi ilçesinde bir inşaatın çatısı uçarak, durakta yolcu alan tramvayın üzerindeki enerji nakil tellerine takıldı. Trabzon- Bursa seferini yapan uçak, fırtına nedeniyle Yenişehir Havalimanı'na iniş yapamadı. Uçak, Ankara'ya inmek için döndü.

Bursa'da 3 gündür süren ve hızı saatte 75 kilometreye kadar çıkan rüzgar, hayatı felç etti. Kentin birçok noktasında ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi. Osmangazi ilçesinde bir inşaatın çatısı uçarak, durakta yolcu alan tramvayın üzerindeki enerji nakil tellerine takıldı. Durakta bekleyenler polis ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Yıldırım ilçesinde de bir aracın üzerine çatı düştü, diğerine ise ağaç devrildi. Gürsu ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde ise bir evin çatısı uçtu, savrulan parçalar başka bir evin dış mantolamasını parçaladı.

Yıldırım ilçesindeki Şehit Piyade Onbaşı Orhan Tezcan İlkokulu'nun karşısında park halindeki aracın üzerine ağaç devrildi. Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde ise şantiye alanındaki vinç, fırtınanın etkisiyle kendi etrafında döndü. Trabzon-Bursa seferini yapan uçak, fırtına nedeniyle Yenişehir Havalimanı'na iniş yapamadı. Trabzon'dan kalkan uçak, Ankara'ya inmek için geri döndü.