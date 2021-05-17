Bursa'da, Filistin ve Doğu Türkistan'da yaşanan olaylar protesto edildi
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Bursa'da, Filistin ve Doğu Türkistan'da yaşanan olaylar protesto edildi

Bursa'da, Filistin ve Doğu Türkistan'da yaşanan olaylar protesto edildi
Anadolu Ajansı / Uğur Ulu - Haberler | Güncel

Bursa'da, bazı siyasi partilerin temsilcileri, Filistin ve Doğu Türkistan'da yaşanan olayları protesto etti.

Bursa'da, bazı siyasi partilerin temsilcileri, Filistin ve Doğu Türkistan'da yaşanan olayları protesto etti.

Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Yeniden Refah Partisi, Türkiye Değişim Partisi ve Memleket Partisi üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplandı.

Programda, söz konusu partilerin il başkanları birer konuşma yaptı.

Siyasi partiler adına hazırlanan ortak açıklamayı okuyan İsmail Arslan, Doğu Türkistan ve Filistin'deki acımasız katliamlara "dur" denilmesi için toplandıklarını söyledi.

Doğu Türkistan'daki zulüm karşısında susmayacaklarını, Kudüs'ün bütün İslam ülkelerinin ve bütün dünyanın ortak meselesi olduğunu ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

"Hepimizin yüreği oradaki kardeşlerimiz için atıyor. Tüm dünya kamuoyunun gözü önünde yaşanan ve her biri medeniyet adına utanç verici olan insanlık dramlarının adeta biri bitmeden diğeri başlıyor. Kudüs'ün Müslümanların en çetin imtihanı olduğuna tüm kalbimizle inanıyoruz. Bizler tüm dünyaya bu mezalimi Bursa'dan haykırıyoruz. Çünkü hepimiz biliyoruz ki mesele din, dil, ırk ya da renk meselesi değil, mesele insanlık meselesidir. İşte o nedenle de her şeye rağmen umutluyuz. 10 siyasi partinin Bursa il başkanları olarak Doğu Türkistan'daki Uygur kardeşlerimizin, Filistinli kardeşlerimizin,

Doğu Türkistan ve Kudüs davasını savunanların yanındayız ve yanlarında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

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