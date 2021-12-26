Bursa'da eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli daireyi ateşe verdi (2)
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UYUŞTURUCU BAĞIMLISI OLDUĞU ÖĞRENİLDİBursa'da tartıştığı eşi Hibetullah el Muhammed el Nasır'ı (33) vücudunun birçok yerinden bıçaklayarak öldüren Muhammed Rehhal'nin (33) uyuşturucu madde bağımlısı ve psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.
BURSA (DHA) - UYUŞTURUCU BAĞIMLISI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Bursa'da tartıştığı eşi Hibetullah el Muhammed el Nasır'ı (33) vücudunun birçok yerinden bıçaklayarak öldüren Muhammed Rehhal'nin (33) uyuşturucu madde bağımlısı ve psikolojik sorunları olduğu öğrenildi. Hibetullah el Muhammed el Nasır, kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle yaklaşık 2 ay önce Rehhal hakkında koruma kararı aldırdığı, ancak bu süre içerisinde barışarak, yeniden birlikte yaşamaya başladıkları öğrenildi. Muhammed Rehhal'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.