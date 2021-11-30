BURSA (İHA) - Bursa'da deniz taştı, tekneler sular altında kaldı

Gemlik'te lodos ve sağanak hayatı felç etti: Tekneler karaya vurdu, evleri su bastı

Gemlik'te deniz taşınca cadde ve sokaklar deniz sularıyla kaplandı

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde saatte 90 kilometre hıza ulaşan lodos ve sağanak yağış Marmara Denizi'ni taşırdı. Çok sayıda tekne karaya vururken, ev ve iş yerlerini su bastı. Bir çok araçta maddi hasar oluşurken karaya vuran dalgaların boyu 5 metreyi aştı.

Marmara Bölgesi'nde etkili olan fırtına ve sağanak yağış, Bursa'nın Gemlik ilçesini vurdu. Gece saatlerinde saatte 90 kilometre hıza ulaşan lodos ve sağanak yağış, Marmara Denizi'ni taşırdı. Gemlik sahil kıyısındaki ev ve iş yerlerini su basarken bir çok otomobilde maddi hasar oluştu.

Tekneler karaya vurdu, balıkçılar gözyaşlarına boğuldu

Denizin kabarmasıyla Gemlik sahiline yakın olan cadde ve sokaklar, deniz sularına kapandı. Gemlik Limanı'nda çok sayıda yat ve tekne karaya vururken, balıkçı kayıkları Marmara Denizi'nde battı. Çaresiz balıkçılar, geceyi limanda geçirirken tekneleri sulara gömülen balıkçılar gözyaşlarına boğuldu. Fırtına sebebiyle karaya vuran dalgaların boyu 5 metreyi aşarken, polis ve itfaiye ekipleri sahil şeridini yaya ve araç trafiğine kapattı. AFAD, BUSKİ, İtfaiye, UEDAŞ, polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin bölgedeki teyakkuzu sürüyor.