Bursa'da biri metruk 4 ev yandı

GÜRSU, BURSA (AA) - Bursa'nın Gürsu ilçesinde çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi.

İstiklal Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde sabah iki katlı bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bunun üzerine bu bina ve çevresindeki evlerde yaşayanlar dışarı çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, bu binanın bitişiğindeki biri metruk 3 eve sıçradı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, yetkililerden bilgi aldı.

Söz konusu 4 evin kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.