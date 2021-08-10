Bursa'da bir otomobil mahallenin ortasında alev alev yandı

Bursa'da park halindeki bir otomobil alev alev yandı.

Bursa'da park halindeki bir otomobil alev alev yandı.

Olay merkez Osmangazi ilçesi Gaziakdemir Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir otomobil mahallede park halindeyken henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen otomobil mahalle sakinlerini korkuttu. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde muhtemel bir patlamaya karşı polis ekipleri tedbir aldı. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı