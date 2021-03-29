Otomobili çalacaktı, 10 yaşındaki çocuk engel oldu...O anlar kamerada
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Otomobili çalacaktı, 10 yaşındaki çocuk engel oldu...O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı / BERKTUĞ ÖNCÜ - Haberler | 3. Sayfa

Otomobili çalacaktı, 10 yaşındaki çocuk engel oldu.

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Otomobili çalacaktı, 10 yaşındaki çocuk engel oldu...O anlar kamerada

BURSA - Bursa'da bir şüpheli, kadın sürücünün markete girmek için yol üzerine park ettiği otomobili çalmaya çalıştı. Otomobile binen şüpheli, aracın arka koltuğundaki 10 yaşında çocuğu görünce korkarak, vazgeçmesi kameralar tarafından görüntülendi.

Olay, Bursa'nın Mudanya İlçesi Eğitim Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burçin Ö.(35), oğlu Denizhan Ö.ile alışveriş yapmak için markete geldi. Marketin karşısında, yol üzerine arabasını parkeden anne, oğluna arabada kalmasını söyledi. Bu sırada bir şüpheli, kadının park ettiği aracı gözüne kestirdi. Arabanın yanına yaklaşan şüpheli A.G., bir süre caddeyi gözleyerek arabaya bindi. Aracın arka koltuğunda 10 yaşındaki çocuğun olduğunu gören şüpheli, aniden araçtan çıkarak kaçmaya başladı.

Sonrasına anne marketten çıkarak çocuğun yanına geldi ve çocuk durumu annesine söyledi. Anne daha sonra çevredeki marketin güvenlik kamerasına bakarak durumu ekiplere bildirdi. Şüphelinin arabaya binmesi ve sonra korkup gitmesi kameraya anbean yansıdı. Olay yerine gelen ekipler şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını izleyen ekipler şüpheliyi A.G'yi gözaltına alarak adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınan A.G., verdiği ifadede " yanlışlıkla bindiğini kendi arabası olmadığını anlayınca geri çıktığını" söyledi.

Durumu anlatan anne ise "Hafta içi Bursa dönüşü evime giderken bir markete uğradım. Alışveriş yapmak için marketin önünde durdum arabamı park ettim. Alışveriş yaparken park ettiğim esnada oğlum arabanın içindeydi. Arkadaşın biri oğlun ağlıyor diye söyledi. Ben de koşarak gittim baktım oğlum ağlıyor. Annecim ne oldu diye sorduğumda adamın biri geldi arabanın her yerini aradı. Arabanın anahtarının olduğunu söyledi dedi bana. Allahtan anahtar cebimdeydi. Bende kamera kayıtlarını aldım panikle çevredekilere söyledim. Polise bilgi verildi. Oğlum da çok korkmuştu Allahtan kimseye cana da, mala da zarar gelmedi" dedi.

Otomobili çalacaktı, 10 yaşındaki çocuk engel oldu...O anlar kamerada
Otomobili çalacaktı, 10 yaşındaki çocuk engel oldu...O anlar kamerada
Otomobili çalacaktı, 10 yaşındaki çocuk engel oldu...O anlar kamerada
Otomobili çalacaktı, 10 yaşındaki çocuk engel oldu...O anlar kamerada
Otomobili çalacaktı, 10 yaşındaki çocuk engel oldu...O anlar kamerada
Otomobili çalacaktı, 10 yaşındaki çocuk engel oldu...O anlar kamerada
Otomobili çalacaktı, 10 yaşındaki çocuk engel oldu...O anlar kamerada
Otomobili çalacaktı, 10 yaşındaki çocuk engel oldu...O anlar kamerada
Otomobili çalacaktı, 10 yaşındaki çocuk engel oldu...O anlar kamerada
Otomobili çalacaktı, 10 yaşındaki çocuk engel oldu...O anlar kamerada
Otomobili çalacaktı, 10 yaşındaki çocuk engel oldu...O anlar kamerada
Otomobili çalacaktı, 10 yaşındaki çocuk engel oldu...O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERKTUĞ ÖNCÜ

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