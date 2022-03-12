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Bursa'da bıçaklanmış halde bulunan bir kişi öldü

AA - Kadir İnci - Güncel
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Bursa'da bıçaklanmış halde bulunan bir kişi öldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bıçakla yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bıçakla yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Mahmudiye Mahallesi Yıldıztepe Sokak'ta henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce bıçaklandığı anlaşılan Serhat K. (33) ağır yaralı halde bulundu.

112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine götürülen Serhat K, buradan Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Serhat K. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma sürüyor.???????

AA / Kadir İnci - Güncel

İnegöl, Bursa, Güncel, Haberler

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