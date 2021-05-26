(Özel) Bursa'da bekçilerin üzerine pompalı tüfekle yürüdü
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(Özel) Bursa'da bekçilerin üzerine pompalı tüfekle yürüdü

İhlas Haber Ajansı / Ercan Vardar - Haberler | 3. Sayfa

- (Özel) Bursa'da bekçilerin üzerine pompalı tüfekle yürüdü Bursa'da bekçilerin üzerine pompalı silahla yürüyerek dehşet saçan iki kişi olay yerinde etkisiz hale getirildi.

- (Özel) Bursa'da bekçilerin üzerine pompalı tüfekle yürüdü

BURSA - Bursa'da bekçilerin üzerine pompalı silahla yürüyerek dehşet saçan iki kişi olay yerinde etkisiz hale getirildi.

Akıllara durgunluk veren olay saat 23.30 sularında merkez ilçe Osmangazi ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi Pazar alanı yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre şase numarası silinmiş motosikletli iki kafadar F.G ile B.Y kendilerine doğru yaklaşan bekçileri görünce panik yaparak kullandıkları motosiklet ile birlikte yere düştüler.

Şüpheli şahısların olay yerinde bekçilerle tartıştıkları esnada şahıslardan birinin yanında bulundurduğu pompalı tüfekle bekçilerin üzerine yürüdü. Ayrıca şahısların üzerinde demir saplı büyük boy 'tahra' adı verilen kesici alet ve uzun tornavida çıktı.

Yaşanan kargaşadan sonra olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

Gözaltına alınan şahıslar pompalı tüfekle birlikte Merinos karakoluna götürüldü.

(EV-SD-İHS)

(Özel) Bursa'da bekçilerin üzerine pompalı tüfekle yürüdü
(Özel) Bursa'da bekçilerin üzerine pompalı tüfekle yürüdü
(Özel) Bursa'da bekçilerin üzerine pompalı tüfekle yürüdü
(Özel) Bursa'da bekçilerin üzerine pompalı tüfekle yürüdü
(Özel) Bursa'da bekçilerin üzerine pompalı tüfekle yürüdü
(Özel) Bursa'da bekçilerin üzerine pompalı tüfekle yürüdü
(Özel) Bursa'da bekçilerin üzerine pompalı tüfekle yürüdü
(Özel) Bursa'da bekçilerin üzerine pompalı tüfekle yürüdü
(Özel) Bursa'da bekçilerin üzerine pompalı tüfekle yürüdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ercan Vardar

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