17 yaşındaki kıza attığı mesajlar ortaya çıkan CHP'li ilçe başkanı görevinden istifa etti

Bursa'da 17 yaşındaki S.G., CHP Osmangazi İlçe Başkanı M.A'nın cep telefonundan attığı mesajlarla kendisini taciz ettiğini öne sürdü. AK Partili İl Başkanı Ayhan Salman olayın 'pedofili' olarak ele alınması gerektiğini savunurken, M.A., "Partimizin adının daha da yıpratılmasının önüne geçmek adına görevimden istifa ettim" dedi.

CHP Osmangazi İlçe Başkanı M.A., iddiaya göre, WhatsApp üzerinden 17 yaşındaki S.G.'ye saat 23.00'te "Pişt" yazılı bir mesaj, ardından da üzgün ifadesi olan bir emoji gönderdi. Bunun üzerine S.G., M.A.'ya "Neden böyle emojiler atıyorsun, bir şey de abi" yazdı. M.A. ise bunun üzerine "Bana abi deme" cevabını verdi. Genç kız bu kez de "Neden abi demeyeyim ki?" sorusunu yöneltirken, M.A., "Senden hoşlanıyorum" karşılığını verdi.

DURUM PARTİ YETKİLİLERİNE BİLDİRİLDİ

Mesajlardan sonra genç kız M.A.'ya tepki gösterirken, M.A., "Ben içimden gelen duygularla yazıyorum. Benim için kolay mı? Kendime kaç kere sordum" şeklinde bir mesaj gönderdi. Genç kız kendisine gelen mesajları daha sonra annesine gösterdi. Durumu CHP'li yetkililere bildirdiği belirtilen genç kızın ailesi, gerekenin yapılması için beklemeye başladı.

"İDDİALARLA MUHATAP OLMAK ZORUNDA BIRAKILDIM"

Olayın gündeme gelmesinden sonra açıklamada bulunan M.A., "Son dönemde üst üste saldırılarla karşı karşıyayım. İlçe başkanı seçilmeden önceki dönemlerle ilgili iki ayrı konuda haber ve iddialarla muhatap olmak zorunda bırakıldım. Son iddialar da aynı çerçevededir" ifadelerini kullandı.

"SEÇİMLE GELDİĞİM GÖREVİMDEN İSTİFA ETTİM"

Açıklamalarına devam eden M.A., "Hakkımdaki kişisel iddialarda bile CHP Osmangazi İlçe Başkanı kimliğimin ısrarla ön plana çıkarıldığını, aslında partimizin hedef alınmak istendiğini görmekteyim. Bu nedenle, atılan iftiralara ilişkin sonuna kadar sürdüreceğim hukuk mücadelem sırasında partimizin adının daha da yıpratılmasının önüne geçmek adına, seçimle geldiğim ilçe başkanlığı görevimden istifa ettim. Hukuk mücadelemden de asla vazgeçmeyeceğim. Kamuoyuna saygılarımla duyuruyorum" dedi.

AK PARTİ İL BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, taciz iddiasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. CHP'li yetkilileri konuyla ilgili gerekeni yapmaları konusunda göreve çağıran Salman, olayın takipçisi olduklarını belirtti. Salman, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"PEDOFİLİ OLARAK ELE ALINMALIDIR"

"Son dönemde CHP il ve ilçe teşkilatlarından gelen cinsel taciz iddiaları ve bu konuda CHP yönetiminin konuya ilgisizliğini büyük bir üzüntü ile takip etmekteyiz. Bursa'mızda yaşandığı iddia edilen büyük bir utanç ve üzüntüyle basından izlediğimiz iddialar ise ivedilikle açıklığa kavuşturulması gereken bir kamu sorununa dönüşmüştür. CHP Osmangazi İlçe Başkanı tarafından henüz 17 yaşında, yasalarımızca reşit olmadığı için 'çocuk' olarak sayılan bir kız çocuğuna atıldığı iddia edilen taciz mesajları cinsel taciz suçlamasından da öte pedofili olarak ele alınmalıdır. İvedilikle Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı'ndan ve CHP Genel Merkezi'nden bu konuyla ilgili acil bir eylem beklediğimizi, konunun takipçisi olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız"

EVLİ BİR KADINLA İLİŞKİSİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI

Öte yandan, geçtiğimiz aylarda yine basına yansıyan haberlerde M.A.'nın evli bir kadınla ilişkisi olduğu ortaya çıkmıştı. Karısının kendisini M.A. ile aldattığını açıklayan CHP mahalle delegesi 77 yaşındaki Z.G., 38 yaşındaki eşinin evi terk etmesinden sorumlu tuttuğu M.A.'yı elindeki belgelerle Genel Merkez'e şikayet etmişti. Ancak tacize tepki göstermeyen CHP Genel Merkezi, Z.G.'nin partiden üyeliğinin düşürülmesi için harekete geçti.

CHP'li ismin genç kıza attığı mesajlar ise şu şekilde:

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Huzeyfe ÖZDEMİR