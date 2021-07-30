Bursa'da 1 ay süreyle ormana girmek yasaklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursa'da 1 ay süreyle ormana girmek yasaklandı

Bursa'da 1 ay süreyle ormana girmek yasaklandı
Demirören Haber Ajansı / Muammer İrtem - Haberler | Güncel

BURSA Valiliği, kentte ormanlık alanlara giriş-çıkışların 1 ay süreyle yasaklandığını duyurdu.

BURSA Valiliği, kentte ormanlık alanlara giriş-çıkışların 1 ay süreyle yasaklandığını duyurdu. Açıklamada, mesire alanlarındaki piknik faaliyetlerinin de 19.00 ile 07.00 saatleri arasında yasaklandığı belirtildi.

Bursa Orman Yangınlarını Önleme Mücadele Komisyonu, Vali Yakup Canbolat başkanlığında toplandı. Toplantıda son günlerde artan orman yangınları nedeniyle birtakım tedbirler alındığı duyuruldu. Bursa Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi: "Bursa sınırları içerisinde tüm ormanlık sahalara 30 Temmuz ile 01 Eylül 2021 tarihleri arasında yetkililer haricinde başkasının girmesi kesinlikle yasaktır. Yerleşik mahalle halkı hariç olmak üzere halkımızın gezi amaçlı ormana giriş ve çıkışları, orman içi yollarda, yol kenarlarında, ATV, UTV, motosiklet gibi vasıtalarla sportif amaçlı her türlü faaliyetleri ile çadırlı çadırsız kamp yapmaları, mangal ve semaver yakmaları yasaklanmıştır. Kent merkezi ve ilçelerindeki bütün piknik ve mesire alanlarında 30 Temmuz ile 01 Eylül 2021 tarihleri arasında akşam saat 19.00'dan sonra ertesi sabah saat 07.00'a kadar mangal, semaver vb. ateş yakmak yasaklanmıştır. Uludağ Milli Park sahası içindeki mangal yakmaya izin verilen piknik mesire alanlarında 30 Temmuz ile 01 Eylül 2021 tarihleri arasında akşam saat 19.00'dan ertesi sabah saat 07.00'a kadar mangal yakmak, bunun dışındaki milli park alanları ile Çobankaya-Bakacak yol boyunca araç park etmek, kamp yapmak, ormana girmek ve piknik yapmak tamamen yasaklanmıştır. Tüm belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini hazır bulunduracaklardır. Orman Kanunu'nun 31 ve 32'nci maddesi kapsamında olan mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ, bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır. Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır. Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaklardır."


Bursa'da 1 ay süreyle ormana girmek yasaklandı
Bursa'da 1 ay süreyle ormana girmek yasaklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer İrtem

İstanbul Valiliği: '30 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girmek, orman çevresinde ve içinde mola vermek, orman alanlarında piknik yapmak...
İstanbul Valiliği: "30 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girmek, orman çevresinde ve içinde mola vermek, orman alanlarında piknik yapmak...
Yardım feryatları yürek sızlatan kadınla ilgili sevindiren haber! Bursa Belediye Başkanı devreye girdi
Yardım feryatları yürek sızlatan kadınla ilgili sevindiren haber! Bursa Belediye Başkanı devreye girdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar İlham Aliyev Haydar Aliyev Ömer Halisdemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Düm Tek Tek Yıldız Tilbe Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Eda Erdem Can Bartu Roger Schmidt Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bursa'da 1 ay süreyle ormana girmek yasaklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 16:53:27. #1.15#

title