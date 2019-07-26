Bursa Cuma namazı kaçta? Diyanete göre Bursa Cuma namazı saati - ezan vakti

Bursa''da cuma namazı saat kaçta araştırılıyor. Bursa Cuma namazı saati, namaz için hazırlanan Müslümanlar tarafından her hafta kontrol ediliyor. Mübarek Cuma namazında ön safta yer almak, geç kalmamak isteyenler Diyanet Cuma namazı vakti nedir öğrenmek istiyor. Peki Bursa''da Cuma namazı saat kaçta? Cuma namazı kaç rekattır? Cuma namazı nasıl kılınır? İşte 26 Temmuz Cuma günü için Diyanete göre Bursa Cuma namazı saati...

BURSA''DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı''na göre 26 Temmuz Cuma günü Bursa''da Cuma namazı saati 13.15. Diğer illerin ve ilçelerin namaz vakitlerini aşağıdaki bağlantıdan öğrenebilirsiniz.

İL İL CUMA NAMAZI VAKİTLERİ

CUMA NAMAZI VE CUMA GÜNÜNÜN ÖNEMİ NEDİR?

Cuma günü müminlerin haftalık bayramı sayılır. O gün yapılan ibadetler diğer günlere göre daha büyük sevap kazandırır. Kılınan Cuma namazının fazileti pek büyüktür. Cuma için ezan okunduğu vakit her türlü işlerini bırakarak camilere koşarlar. Zira Yüce Allahımız: "Cuma günü namaz için çağrıldığınızda hemen Allah''ın zikrine koşun. Alışverişi bırakın" buyurmuştur.

Cuma Namazı, müslüman erkeklere farz olan bir ibadettir. Kur''an-ı Kerim''de, olduğu, mutlaka kılınması gerektiği açık açık emredilmiştir. Vakti, öğle namazının vaktidir. Cuma günleri öğle namazı vaktinde bu namaz kılınırsa, öğle namazı da kılınmış sayılır. Cuma namazı kadınlara farz olmadığı halde eğer onlar da cemaatle birlikte Cuma''yı kılarlarsa öğle namazını kılmış sayılırlar.

Cuma namazı hür ve serbest olmayanlara, yolcu olanlara, hasta olanlara, kör olanlara, ayakları olmayan kimselere farz değildir. Ama bunlar Cuma''yı kılarlarsa büyük bir sevap kazanırlar.

Cuma namazını kılabilmek için imam dahil en aşağı üç kişinin bulunması, Cumanın kılınan yerin herkese açık olması gerekir.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Şartlarına uygun bir Cuma namazı kılmak için abdest alınıp camiye gelinir. Dört rekat ilk sünneti, iki rekat farzı, dört rekatta son sünneti vardır. Bu dört rekatlık "Vakit Sünneti" kılmak sevaptır. Farz kılınmadan önce imam minbere çıkıp hutbe okur. Bu hutbenin okunması ve dinlenmesi de Cuma namazının farzlarındandır.

Sonra Cuma''nın 4 rekatlık ilk sünnetini kılmak için kalkılır. "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının ilk sünnetini kılmaya" diyerek tekbir alınır. Sübhaneke, euzu besmele, Fatiha ve bir sure okunarak rüku ve secdelere gidilir. İkinci rekatta Fatiha ve bir sure okunup oturulur. Sadece Ettahiyatü duası okunup kalkılır. Besmele, Fatiha ve bir sure okuyarak üçüncü ve dördüncü rekatlar tamamlanır.

Bu arada imam hutbe okumak üzere minbere çıkar. Cemaat büyük bir dikkatle onu dinler. Zira hutbeyi dinlemek farzdır. Hutbeden sonra imam mihraba geçer. Artık Cuma''nın iki rekatlık farzı kılınacaktır. Bunun için "Niyet ettim Allah rızası için Cuma Namazı''nın farzını kılmaya, uydum hazır olan imama" denilir. Herkes içinden sübhanekeyi okur, sonra imam açıktan Fatiha ve bir sure okur. Cemaat imamı dinler. Kendileri bir şey okumaz. Sonra rüku ve secdelere gidilerek iki rekat tamamlanır.

Farz cemaatle kılındıktan sonra Cuma''nın son sünneti niyetiyle dört, Ahir Zuhur niyetiyle dört ve Vaktin sünneti niyetiyle iki rekat namaz daha kılınır. Ahir zuhur namazının aynen Cuma''nın ilk sünneti gibi kılmak daha sevaptır.

CUMA NAMAZI KİMLERE FARZDIR?

Şu şartları taşıyan kişiye Cuma namazı kılmak farz olur:

1. Müslüman olmak,

2. Akıllı olmalı,

3. Ergenlik çağına gelmiş olmak,

4. Erkek olmak,

5. Hür ve serbest olmak,

6. Mukim olmak (misafir olmamak),

7. Sağlıklı olmak,

8. Kör olmamak,

9. Ayakları sağlam olmak.