Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, 11 yıl önce koltuğunu temsili devrettiği gencin nikahını kıydı
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, 11 yıl önce koltuğunu temsili devrettiği gencin nikahını kıydı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, 11 yıl önce koltuğunu temsili devrettiği gencin nikahını kıydı
Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 11 yıl önce sembolik olarak koltuğunu devrettiği gencin nikahını kıydı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 11 yıl önce sembolik olarak koltuğunu devrettiği gencin nikahını kıydı.

Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı olduğu 23 Nisan 2010'da, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında başkanlık koltuğunu devrettiği Ahmet Emre Durgut ile eşi Muazzez Durgut'un nikah akdini gerçekleştirdi.

Sosyal medya hesabından 11 yıl önceki törenin ve nikahın fotoğraflarını yayınlayan Aktaş, şu ifadeleri kullandı:

"23 Nisan 2010'da koltuğumu devrettiğim Ahmet Emre Durgut'un bugün de en mutlu gününde yanındaydım. Zaman geçmiş ama Ahmet Emre'nin güler yüzü değişmemiş. Muazzez kızımızla ömür boyu mutluluklar diliyorum. Rabb'im iki cihan saadeti versin"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, 11 yıl önce koltuğunu temsili devrettiği gencin nikahını kıydı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, 11 yıl önce koltuğunu temsili devrettiği gencin nikahını kıydı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, 11 yıl önce koltuğunu temsili devrettiği gencin nikahını kıydı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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