Bursa BUSKİ su kesintisi! 19-20 Temmuz Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 19 Temmuz günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 19 Temmuz su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

KARACABEY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 18/07/2025 14:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 18/07/2025 18:00

Kesim Tarihi: 18/07/2025 14:00

Açıklama: Karacabey İlçesi Esentepe, Saadet Mahallesi ve Hamidiye Mahallesi Akhanlar Mevkiinde arıza nedeniyle 18.07.2025 tarihinde Cuma günü 14:00-18:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

NİLÜFER

Planlanan Başlangıç Tarihi: 19/07/2025 15:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 19/07/2025 16:00

Kesim Tarihi: 19/07/2025 15:00

Açıklama: Nilüfer İlçesi C4-K Alt bölgesinde bulunan Özlüce Mahallesi Çiçek Sokak ve Civarı Arıza Nedeniyle 14.07.2025 Tarihinde 15:00 ile 16:00 Saatleri Arasında Su Kesintisi Uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.