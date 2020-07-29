Bursa bayram namazı saat kaçta kılınacak? Bursa ilçeleri Kurban Bayramı namazı saatleri
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Bursa bayram namazı saat kaçta kılınacak? Bursa ilçeleri Kurban Bayramı namazı saatleri

Bayram namazı saat kaçta? Bursa Kurban Bayramı namazı saatleri merak edilirken, Bursa ilçeleri bayram namazı saatleri de sorgulananlar arasına girdi. Bayram namazı kaçta Bursa? İlçe ilçe Diyanet Kurban Bayramı namazı saatlerini derledik.

Bursa bayram namazı saat kaçta kılınacak? Bursa ilçeleri Kurban Bayramı namazı saatleri
29.07.2020 11:34 | Son Güncelleme: 29.07.2020 11:53

Kurban Bayramı'nın gelişiyle, bayram namazı kılınacak vakitle araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, İslam dinin iki büyük bayramından olan Kurban öncesi bayram namazı saatlerini kullanıcıların erişimine açtı. Kurban Bayramı'nda camileri dolduracak olan cemaatin heyecanla beklediği bayram namazı için saatler haberimizde...

BURSA KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA?

Büyük şehirlerden biri olan Bursa'da, Kurban Bayramı namazı saat 6:34'de cemaat ile kılınacaktır.

BURSA İLÇELERİ KURBAN BAYRAMI NAMAZ SAATLERİ

BÜYÜKORHAN bayram namazı saati = 06:35

GEMLİK bayram namazı saati = 06:33

HARMANCIK bayram namazı saati = 06:35

İNEGÖL bayram namazı saati = 06:32

İZNİK bayram namazı saati = 06:31

KARACABEY bayram namazı saati = 06:37

KELES bayram namazı saati = 06:34

KESTEL bayram namazı saati = 06:33

MUDANYA bayram namazı saati = 06:34

MUSTAFA KEMALPAŞA bayram namazı saati = 06:37

ORHANELİ bayram namazı saati = 06:35

ORHANGAZİ bayram namazı saati = 06:32

YENİŞEHİR bayram namazı saati = 06:31

KURBAN BAYRAMI NAMAZI BURSA'DA NE ZAMAN KILINACAK?

Kurban Bayramı namazı bayramın 1. günü sabah namazından sonra kılınacaktır. Bursa'da kurban bayramı namazı 31 Temmuz Cuma günü sabah namazından sonra saat 06:34'de kılınacaktır.

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