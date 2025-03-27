BURSA BAYRAM HAVA DURUMU 2025: Bayram tatilinde Bursa'da hava nasıl olacak? 30-31 Mart ve 1 Nisan Ramazan Bayramı Bursa hava durumu tahminleri!

2025 Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, Bursa'da bayramı geçirmeyi planlayan vatandaşlar, şehirdeki hava durumu tahminlerini araştırmaya başladı. Bayram süresince şehirde kalacak olanlar ya da aile ziyaretleri, seyahat ve açık hava planları yapanlar, "Bursa'da bayramda yağmur var mı, hava sıcak mı olacak?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, Bayram tatilinde Bursa'da hava nasıl, yağmur yağışı var mı? İşte, detaylar…

RAMAZAN BAYRAMI'NDA BURSA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı güncel hava tahminlerine göre, 30-31 Mart ve 1 Nisan 2025 tarihlerinde Bursa'da sağanak yağış ihtimali yüksek. Bayramın ilk günü olan 30 Mart Pazar günü, kentte yer yer yağışlar görülebilirken, sıcaklıkların gündüz 16-18°C, gece 8-10°C aralığında olması bekleniyor.

Bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde ise parçalı bulutlu, zaman zaman yine yağışlı hava etkisini sürdürebilir. Bursa'da bayram boyunca hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek.

RAMAZAN BAYRAMI İÇİN BURSA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ!

Bursa'da hava nasıl olacak