BURSA 40 saat sonra bulunan kurbanlık boğa iki genci hastanelik etti
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BURSA 40 saat sonra bulunan kurbanlık boğa iki genci hastanelik etti

40 saat sonra bulunan kurbanlık boğa iki genci hastanelik ettiBursa'nın İnegöl ilçesinde bayramın birinci günü kaçan kurbanlık boğa, yaklaşık 40 saat sonra ormanlık alanda kıstırıldı.

02.08.2020 11:22 | Son Güncelleme: 02.08.2020 11:26

40 saat sonra bulunan kurbanlık boğa iki genci hastanelik etti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bayramın birinci günü kaçan kurbanlık boğa, yaklaşık 40 saat sonra ormanlık alanda kıstırıldı. Kovalamaca sırasında yoldan geçen seyir halindeki motosikletli iki gence çarparak yaralayan boğa, uzun uğraşlar sonucu yakalandı.

Olay, İnegöl ilçesine bağlı kırsal Fevziye Mahallesi'nde meydana geldi. 7 kişinin ortaklaşa aldığı boğa, bayramın ilk günü saat 09.00 sıralarında sahiplerinin elinden kaçtı. Sahipleri, ormanlık alana kaçan boğayı yakalamak istese de başarılı olamadı. Akşam saatlerine doğru tamamen gözden kaybolan boğayı arama çalışmaları ikinci günde de devam etti. Mahalleye 5 kilometre uzaklıkta rastlanılan boğa, vatandaşları görünce yeniden kaçmaya başladı ve o esnada ormanlık alandaki motosikletli gençlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletteki sürücü Sezer Ak (20) ve Hüseyin Sarı (20) yaralandı. Yaralılar, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı.

Boğa, 40 saatlik aranın ardından ormanlık alanda yakalandı. Boğanın kesim işlemi de ormanlık alanda gerçekleştirildi.

BURSA 40 saat sonra bulunan kurbanlık boğa iki genci hastanelik etti

Kaynak: DHA

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