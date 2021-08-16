Büro Memur-Sen Erzurum Şube Başkanlığı seçimlerinde değişim
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Büro Memur-Sen Erzurum Şube Başkanlığı seçimlerinde değişim

Büro Memur-Sen Erzurum Şube Başkanlığı seçimlerinde değişim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Erzurum Büro Memur-Sen 4.Olağan Genel Kurul seçimleri Erzurum DSİ konferans salonunda gerçekleştirildi.

Erzurum Büro Memur-Sen 4.Olağan Genel Kurul seçimleri Erzurum DSİ konferans salonunda gerçekleştirildi.

Olağan Genel Kurula Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Büro Memur-Sen Genel Başkan vekili Bilal Oktay Çiçeklitaş, Büro Memur-Sen Genel Başkan yardımcısı Eyüp Beyhan, Bursa Büro Memur-Sen 2 Nolu Şube Başkanı Mustafa Aksu, Erzincan Şube Başkanı Tuğrul Karagöz,Kars Şube Başkanı Ahmet Adıgüzel ve Erzurum Memur-Sen'e Bağlı Şube Başkanları katıldı.

Genel kurulda birer konuşma yapan Büro Memur-Sen Genel Başkan yardımcıları, seçimlerin demokrasinin bir meyvesi olduğunu bu seçimlerde kaybedenin olmayacağını, hizmet etme yarışının daha da güçlü hale geleceğini söyleyerek her iki adaya başarılar dilediler.

Divan başkanlığı ve üyelerin oluşturulması ardından seçime geçildi. İki adayın yarıştığı seçimi yeni yönetim adayı Savaş Emlek başkanlığında oluşturulan Hikmet Palandöken, Mustafa Dal, Coşkun Candan, Fatih Çiftgül, Adem Genç ve Ebubekir Erdoğan kazandı.

Başkan Emlek, "Bizden önce sendikamız da görev yapmış olan tüm arkadaşlarıma bugüne kadar yapmış oldukları çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Yeni dönemde "Değişime Destek ver Yönetime Ortak Ol' sloganımız da belirttiğimiz üzere tüm üyelerimiz ile beraber bu bayrağı daha ileriye taşımak daha çok arkadaşımızın bizimle beraber olmasını ve mücadeleye destek vermesini sağlamak için hızlı bir şekilde işe koyulacağız. Seçim sonucunun sendikamıza hayırlara vesile olmasını diler, Genel Kurulumuza uzaktan ve yakından iştirak eden misafirlerimize ve desteklerinden dolayı Delegelerimize Yönetim Kurulum adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - ERZURUM

Tüm seçim sonuçları için tıklayın.

Büro Memur-Sen Erzurum Şube Başkanlığı seçimlerinde değişim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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