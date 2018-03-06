Büro-Memur Sen'den Kamu Görevlilerine Yapılan Saldırıya Tepki

Samsun Büro Memur-Sen Şube Başkanı Mustafa Karabiber, adliyede çalışan kamu görevlilerine yapılan saldırılara tepki gösterdi.

Samsun Büro Memur-Sen Şube Başkanı Mustafa Karabiber, Türkiye'nin dört bir yanındaki adliyelerdeki kamu görevlilerinin adaletin tesisi için gecesini gündüzüne katarak çalıştıklarını belirterek, "Kamu görevlilerimiz mali ve özlük hakların yetersizliği, uğradığı adaletsizlikler, psikolojik baskı, fiziksel saldırı gibi birçok sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Yaşanan sorunlara bir de iş yükünün fazlalığı eklenince kamu görevlileri psikolojik olarak zor duruma düşmekte ve intihara sürüklenmektedir. Adalet Bakanlığı, kamu görevlilerine gereken değeri vererek intihar vakalarının önüne geçmelidir" dedi.

Başkan Karabiber, "Diğer bir önemli olay ise kamu görevlilerimizin işleri başında sözlü ve fiziki saldırıya uğramasıdır. Maalesef hakları konusunda zor durumda olan kamu görevlilerimiz, bir de sözlü ve fiziki saldırılara maruz kalmaktadır. İcra müdürleri, icra müdür yardımcıları başta olmak üzere kamu görevlilerimizin saldırıya uğramasını şiddet ve nefretle kınıyoruz. Yaşanan saldırılar, bakanlıktaki kamu görevlilerimizin zor şartlarda görev yaptığının en büyük göstergesidir. Yetersiz özlük ve mali haklara rağmen gecesini gündüzüne katarak ülkemiz ve milletimiz için çalışan kamu görevlilerimizin bir de bu tür saldırılara açık olması moral ve motivasyonunu bozmaktadır" diye konuştu.

"Adalet çalışanları yalnız değildir" diyen Karabiber, "Büro Memur-Sen olarak şimdiye kadar kamu görevlilerimizi yalnız bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız. Sendika olarak kamu görevlilerimizin uğradığı haksızlıkları ve yaşadığı mağduriyetleri haykırmaya devam edeceğiz. Buradan Adalet Bakanlığı'na da çağrıda buluyoruz. Adalet Bakanlığı, üzerine düşeni yapmalıdır. Kamu görevlilerimizin intihara sürükleyen nedenleri detaylı bir şekilde araştırmalıdır. Kamu görevlilerimizin saldırıya uğramaması için gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamalıdır" şeklinde konuştu. - SAMSUN